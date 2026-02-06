Bastante revuelo hubo en redes sociales cuando se supo que la Noche Alba solidaria, que se llevará a cabro el próximo miércoles 11 de febrero, tendría como espectáculo un partido de Colo Colo femenino contra un grupo de influencers.

Entendiendo que el fondo es un show para recaudar fondos, muchos vieron cierto sesgo en esta determinación. Sin embargo, Aníbal Mosa explicó el asunto en el Monumental.

“Un auspiciador nuestro se interesó que las jugadoras femeninas, especialmente, tengan un picado contra los influencers, que pagarán por estar en ese partido”, detalló el presidente del Cacique.

De hecho manifiesta que estos personajes famosos, por jugar en el césped del David Arellano, no la sacarán barata. “Una suma importante es la que aportarán los que entren a jugar por los hermanos del BioBío”, contó.

Colo Colo femenino hará un lindo espectáculo

Colo Colo femenino jugará contra Palestino

Además explicó que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Porque mientras el cuadro masculino jugará ante Unión Española, el cuadro que dirige Tatiele Silveira igual tendrá un apretón serio.

“También jugará el femenino nuestro contra Palestino, eso está en el programa. Otro equipo aparte será el que haga el show con los influencers, lo verá la capitana con la entrenadora”, manifestó Mosa.

Las entradas tendrán un precio popular, pues se podrán adquirir desde los 5 mil pesos. Lo recaudado será en beneficio de familias que perdieron sus hogares en el Biobío.