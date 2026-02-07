Si bien salió hace rato de Colo Colo, hay varios que lo recuerdan por su paso en Macul. Se trata de Ramiro González, quien llegó en 2023 al Cacique tras pasos por México y un regreso al fútbol argentino.

Su salida se dio en medio de la formación de un Colo Colo que metía miedo. Parecía que el equipo formado por Jorge Almirón era un verdadero Dream Team, pero pronto se desinfló. Ramiro partió a Everton de Viña del Mar.

Precisamente, este sábado, Ramiro González será parte del elenco que enfrentará a Colo Colo en el Estadio Monumental. De esta forma, el ex albo vuelve a enfrentar al equipo del que es un poco más que ex jugador.

Amor por Colo Colo

Pese a que decidieron deshacerse de él, tras una mala temporada en Colo Colo, Ramiro González siguió hinchando por el Cacique. De hecho, en un duelo de Copa Chile asistió a alentar a sus compañeros, cuando necesitaban clasificar. Finalmente, ese partido el Albo quedó fuera ante Deportes Limache.

Más allá de los buenos amigos que dejó en Macul, hay una anécdota de Ramiro González que es difícil de olvidar. Se trata de algo que sucedió en redes sociales, cuando Lucas Cepeda subió una foto del camarín y en ella aparecía el actual jugador de Everton sin ropa. Al rato, el actual jugador del Elche bajó la historia, pero ya era demasiado tarde, porque se había hecho viral.

Ramiro González asoma en la formación titular de Everton de Viña del Mar para enfrentar a Colo Colo. Los Ruleteros irán con Ignacio González en portería; Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal en defensa; Christopher Barrera, Joaquín Moya, Nicolás Baeza, Vicente Fernández al medio; Alan Medina, Cristian Palacios, Julián Alfaro en ataque.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrentará a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, este sábado 7 de febrero a las 20.30 horas. Para Fernando Ortiz es una prueba de fuego.