La idea de Fernando Ortiz es fija: revertir el mal momento de Colo Colo y las críticas que caen ferozmente sobre él. Para ello, sin embargo, tendrá que saber mover las piezas del equipo, sacando lo que no resulta y reforzando lo que le conviene.

Un movimiento destaca, precisamente, para el partido ante Everton de Viña del Mar de este sábado. El cuadro popular enfrentará a los ruleteros con cambios importantes en su alineación y uno de ellos tiene nombre y apellido: Diego Ulloa.

Al parecer, Fernando Ortiz quedó completamente disconforme con lo hecho por los laterales en el duelo ante Deportes Limache, en el debut en la Liga de Primera 2026. Y es por eso que Ulloa tomó ventaja.

De moneda de cambio a robarle el puesto

Con una buena temporada en Unión La Calera, donde fue a préstamo en 2024, Diego Ulloa volvió a principios de este año, para convencer a Fernando Ortiz. Rápidamente se ganó la confianza y ante Everton asoma como titular.

Jugadas del destino: Diego Ulloa había sido moneda de cambio en el traspaso de Erick Wiemberg a Colo Colo. En efecto, el lateral izquierdo fue parte del acuerdo entre albos y cementeros, siendo parte del intercambio que favoreció la compra del pase del valdiviano.

¿Revancha? Lo cierto es que, tras pasar una temporada en Unión La Calera, finalmente Diego Ulloa vuelve en grande al Cacique, con su primera titularidad del año.

Erick Wiemberg perdió la titularidad tras lo hecho ante Limache | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrentará a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, este sábado 7 de febrero a las 20.30 horas. Para Fernando Ortiz es una prueba de fuego.