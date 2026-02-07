Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Fue moneda de cambio por Erick Wiemberg y terminó robándole el puesto en su retorno a Colo Colo

Será titular en el duelo ante Everton de Viña del Mar, tras decisión de Fernando Ortiz. La sorpresa no quita que pueda resultar.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El jugador de Colo Colo que se ganó la titularidad.
© Colo ColoEl jugador de Colo Colo que se ganó la titularidad.

La idea de Fernando Ortiz es fija: revertir el mal momento de Colo Colo y las críticas que caen ferozmente sobre él. Para ello, sin embargo, tendrá que saber mover las piezas del equipo, sacando lo que no resulta y reforzando lo que le conviene.

Un movimiento destaca, precisamente, para el partido ante Everton de Viña del Mar de este sábado. El cuadro popular enfrentará a los ruleteros con cambios importantes en su alineación y uno de ellos tiene nombre y apellido: Diego Ulloa.

Al parecer, Fernando Ortiz quedó completamente disconforme con lo hecho por los laterales en el duelo ante Deportes Limache, en el debut en la Liga de Primera 2026. Y es por eso que Ulloa tomó ventaja.

¿Nuevo esquema? La formación plagada de cambios de Colo Colo contra Everton

ver también

¿Nuevo esquema? La formación plagada de cambios de Colo Colo contra Everton

De moneda de cambio a robarle el puesto

Con una buena temporada en Unión La Calera, donde fue a préstamo en 2024, Diego Ulloa volvió a principios de este año, para convencer a Fernando Ortiz. Rápidamente se ganó la confianza y ante Everton asoma como titular.

Jugadas del destino: Diego Ulloa había sido moneda de cambio en el traspaso de Erick Wiemberg a Colo Colo. En efecto, el lateral izquierdo fue parte del acuerdo entre albos y cementeros, siendo parte del intercambio que favoreció la compra del pase del valdiviano.

¿Revancha? Lo cierto es que, tras pasar una temporada en Unión La Calera, finalmente Diego Ulloa vuelve en grande al Cacique, con su primera titularidad del año.

Publicidad
Erick Wiemberg perdió la titularidad tras lo hecho ante Limache | Photosport

Erick Wiemberg perdió la titularidad tras lo hecho ante Limache | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrentará a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, este sábado 7 de febrero a las 20.30 horas. Para Fernando Ortiz es una prueba de fuego.

“No se dirigen la palabra”: quiebre total entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

“No se dirigen la palabra”: quiebre total entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

Lee también
“Son unos conos”: Bonvallet hace pebre el debut de Colo Colo
Colo Colo

“Son unos conos”: Bonvallet hace pebre el debut de Colo Colo

Por eso no estuvo: titular de Colo Colo deja la pretemporada en Uruguay
Colo Colo

Por eso no estuvo: titular de Colo Colo deja la pretemporada en Uruguay

"Intoxicación fuerte" de Isla y una ausencia sorpresa: Ortiz explica las bajas
Colo Colo

"Intoxicación fuerte" de Isla y una ausencia sorpresa: Ortiz explica las bajas

Pronósticos Ñublense vs Deportes Limache: el equipo de Daniel Castro va por otro golpe
Apuestas

Pronósticos Ñublense vs Deportes Limache: el equipo de Daniel Castro va por otro golpe

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo