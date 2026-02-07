En Colo Colo las cosas no están para nada bien y así se refleja tanto dentro como fuera de la cancha. El Cacique ha sido un desastre y, además de caer en su debut con Deportes Limache, ahora suma un conflicto interno con Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Desde el año pasado que las cosas entre el King y el DT no están bien debido a un episodio en los entrenamientos en el Estadio Monumental. Al inicio de la pretemporada 2026 parecía que todo se arreglaba con un abrazo en el aeropuerto, pero esto no fue más que un volador de luces.

El mediocampista y el técnico atraviesan uno de sus momentos más críticos en el camarín albo, donde el resto del plantel mira atento. Un episodio que puede terminar con el Tano afuera de la banca alba y el volante recuperando su sitial en la interna después de que le quitaran la jineta de capitán.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz ya no se hablan en Colo Colo

La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz tiene muy complicado a Colo Colo. Además de los problemas en el juego, el DT suma un conflicto con el King que lo aleja más del plantel del Cacique.

La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo es un desastre total.

Según reveló La Tercera, luego de lo ocurrido ante Deportes Limache hubo una cita en Pedrero. “El miércoles hubo una reunión que duró aproximadamente 20 minutos. Fue en las canchas de entrenamiento del Monumental. Participaron Ortiz, Juan Pablo Rodríguez (“Chato”, su ayudante), Daniel Morón y Mosa”.

Si bien el encuentro era para otra cosa, la dirigencia aprovechó de presionar al Tano. “En la cita se evaluó la posibilidad de traer un extremo derecho, ya que Cristián Zavala está a detalles de volver a Coquimbo Unido. El puesto de puntero izquierdo se cubrió con Lautaro Pastrán. Sin embargo, en Pedreros revelan que Mosa y Morón también quisieron evaluar ‘en terreno’ qué tan firme está el DT en sus convicciones y en la relación con el plantel“.

Fue tras ello que el citado medio destapó que el conflicto entre el DT y el volante no está para nada solucionado como se pensaba. “Respecto a ese punto, es un lío el nulo nexo que existe entre Ortiz y Arturo Vidal. La pretemporada estuvo cargada de tensión. En Macul indican que prácticamente no se dirigen la palabra“, enfatizaron.

De hecho, apuntaron que esto es el motivo por el que le quitaron la jineta de capitán y se la pasaron a Fernando De Paul. Un caso que genera ruido en la interna y le quita el piso al entrenador.

Colo Colo intenta salir a flote mientras trata de solucionar sus problemas en el camarín. Fernando Ortiz vive horas claves al mando del Cacique, con el King más lejos que cerca de querer ayudarlo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?