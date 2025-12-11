La teleserie del verano en Colo Colo será lo que pase con Arturo Vidal. Luego de que la dirigencia de Blanco y Negro ratificara a Fernando Ortiz como entrenador, el King tambalea en los albos.

Esto debido a que el Tano le habría rayado la cancha al futbolista con sus indisciplinas, según lo reveló en Los Tenores de ADN el actual Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Cristián Arcos.

“Los dirigentes te filtran info. Y los dirigentes de los tres bandos querían que le pusieran los puntos sobre las íes a Vidal. Ninguno lo hizo hasta Ortiz, que fue el único que se las cantó, de acuerdo al directorio”, comenzó señalando.

El cara a cara de Vidal con Ortiz

Luego fue más contundente en su mensaje, dando a entender que Vidal no estaba cumpliendo como un profesional en el camarín de Colo Colo.

Ortiz le rayó la cancha a Arturo Vidal

“No lo hizo nadie antes, el enfrentarlo delante del grupo y decirle ‘no me llega a esta hora a entrenar ni en estas condiciones’. No quiero ser más claro, porque hay cosas que tienen que ver con la privacidad de las personas”, explicó.

Arcos indicó que hubo mano dura y le dijo “usted no puede hacer esto, porque es una falta de respeto para sus compañeros. El único entrenador que se lo dijo fue Ortiz, de acuerdo a la visión del directorio”.

No quiso ahondar mucho más en el asunto pues “es entrar en un terreno de Vidal que a mí en particular no me gusta mucho“, aunque aclara que “es info que está recontra consolidada”.

Habrá que ver lo que sucede con Vidal en este mercado de pases, ya que tiene contrato vigente tras haber renovado automáticamente con el Cacique.

