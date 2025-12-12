Colo Colo por fin está en proceso de cerrar este lamentable año 2025. Los albos atravesaron una temporada durísima, donde no cumplieron con ninguno de los objetivos que se trazaron por ser el esperado centenario.

Por lo mismo, las ganas de revanchas para el 2026 son altísimas. En el Estadio Monumental quieren volver a pelear en los primeros puestos y recuperar el nivel que los llevó hasta lo más alto en la temporada 2024.

Para comenzar desde cero en el Cacique ya tiene lo que será su nueva camiseta para el próximo año. Confeccionada por la marca alemana Adidas, los albos volverán a los clásico para un año en que esperan sacarse el mal sabor de boca que dejaron estos meses.

ver también Colo Colo lanza nueva camiseta del centenario a un elevado precio: son unidades limitadas

La nueva camiseta de Colo Colo para el 2026

Fue el sitio especializado Footy Headlines el encargado de dar a conocer esta nueva indumentaria de los albos, la que tendrá un regreso a algo más tradicional luego que se jugará con el plateado en la camiseta de este 2025 que nos deja.

La nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026. | Foto: Footy Headlines.

Así se ve la nueva camiseta del Cacique en la parte trasera. | Foto: Footy Headlines.

Publicidad

Publicidad

Para empezar el blanco predomina como color base, acompañado solamente por el negro en las clásicas tres tiras de Adidas en la zona superior de los hombros. Además, el logo de la marca alemana y el auspicio de JugaBet serán del mismo color oscuro.

Sin embargo, hay otro detalle que vale la pena destacar, y es el relieve que recorrerá la parte frontal de la camiseta. “El diseño parece repetir un monograma entrelazado en forma de ‘C’, creando un sutil efecto texturizado que se hace visible bajo la luz. Aporta profundidad a un diseño sencillo sin saturar la estética minimalista”, detallaron en el mencionado sitio.

Publicidad

Publicidad

ver también Filtran la nueva camiseta de Colo Colo para este 2025 inspirada en un polémico diseño de los 80

Cabe recordar que Adidas llegó a Colo Colo para la temporada 2021 con un contrato que tenía duración hasta el 2026. No obstante, este vínculo se extendió hasta el 31 de diciembre del 2032 a cambio de 36 millones de dólares, superando los 24 millones de la moneda americana del primer acuerdo.