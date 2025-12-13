El equipo de los casados del fútbol chileno le da la bienvenida a un nuevo miembro. Este viernes Ignacio Saavedra dio el paso y se casó con su pareja, Fran Negrete, en una fiesta que tuvo de todo, incluida la aparición de figuras de Universidad Católica.

El volante, que hoy milita en el Sochi de Rusia y que volviera a la selección chilena de la mano de Nicolás Córdova, dio el “Sí” al amor de su vida. Aunque lo que más llamó la atención fue la celebración, donde la UC se robó la película.

Con banderas y uno de los ídolos arriba del escenario, el mediocampista festejó su compromiso. Los registros se viralizaron en las últimas horas y han revelado imágenes que sacan aplausos entre los hinchas Cruzados.

Ignacio Saavedra se casa con el plantel de Universidad Católica a cargo del mambo

La noche de este viernes Ignacio Saavedra tiró la casa por la ventana en su matrimonio. El volante se casó por la iglesia con su pareja, Fran Negrete, lo que derivó en una fiesta de aquellas.

Ignacio Saavedra se casó y jugadores de Universidad Católica llegaron a celebrar. Foto: Instagram.

Si bien ambos ya estaban casados por el civil, les quedaba pendiente la gran velada. Esta se llevó a cabo en las últimas horas y terminó en una celebración que tuvo a Fernando Zampedri entre los protagonistas.

Además de las banderas blancas y azules que aparecieron en el recinto donde se realizó la fiesta, Ignacio Saavedra cantó el himno de Universidad Católica a todo pulmón. Fue ahí que el Toro hizo de las suyas, agitando uno de los lienzos como todo un hincha mientras cantaba con los presentes.

ver también ¿Se lo quiere quitar a Católica? La verdad del interés de Colo Colo en Matías Palavecino

El video se hizo viral y desató la locura de los fanáticos de la UC, quienes aplaudieron a quien se eleva como su último gran ídolo hasta ahora. Sin duda una noche que ninguno de los que estuvo olvidará.

Ahora el mediocampista deberá disfrutar de unos días de descanso antes de volver a Rusia para seguir entrenando. En el 2026 apuesta a ganarse un lugar en la selección chilena y necesita demostrarlo en su club, donde este año ha mostrado una de sus mejores versiones.

Ignacio Saavedra pasa al equipo de los casados con Universidad Católica dándole todo su respaldo. El volante se enfoca en lo que será la segunda parte de la temporada en Europa y en lo que será esta nueva etapa en su vida.

¿Cuáles son los números de Ignacio Saavedra esta temporada?

Hasta antes de la pausa de la Premier League de Rusia, Ignacio Saavedra logró disputar un total de 22 partidos oficiales con el Sochi. En ellos aportó con 4 goles y 1 asistencia en los 1.646 minutos que acumuló dentro de la cancha.

