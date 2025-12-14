Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

Alexis Sánchez ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada

El delantero chileno fue titular en la importante victoria del cuadro andaluz ante Oviedo, que lo hace avanzar en la tabla de posiciones.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez fue titular en Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez fue titular en Sevilla.

Un andar muy irregular ha tenido el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en La Liga, situación que quiere dejar en el pasado.

El equipo andaluz venía de tres partidos seguidos sin victorias y cortó esa mala racha, porque este domingo le ganó con comodidad a Oviedo por 4-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El Niño Maravilla fue titular en Sevilla, mientras que Suazo no fue ni a la banca por no estar recuperado tras la lesión muscular que sufrió.

No pudo decir solo uno: Alexis Sánchez elige a los dos mejores jugadores de la historia

ver también

No pudo decir solo uno: Alexis Sánchez elige a los dos mejores jugadores de la historia

Goleada de Sevilla ante Oviedo

Alexis Sánchez fue titular y jugó como segunda punta, siendo uno de los mejores de la cancha, por lo que se ganó una ovación de los hinchas sevillanos cuando fue reemplazado a los 77′ por el nigeriano Chidera Ejuke.

Los goles de Sevilla fueron obra de Akor Adams (4′), Djibril Sow (22′), Batista Mendy (51′) y Ejuke (89′).

Sevilla goleó a Oviedo de local. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Sevilla goleó a Oviedo de local. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

La victoria le permite a Sevilla avanzar a la octava posiciones de la tabla de posiciones con 20 puntos. Real Oviedo, en tanto, es penúltimo con apenas 10 unidades y está en la zona de descenso.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la próxima fecha tendrá un partido muy duro, porque el viernes 19 de diciembre visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

ver también

Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

La tabla de posiciones de La Liga

Publicidad
Lee también
Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla
Alexis Sánchez

Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España
Internacional

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España

¿Titular? El golazo de Alexis en el entrenamiento del Sevilla
Alexis Sánchez

¿Titular? El golazo de Alexis en el entrenamiento del Sevilla

Resultados Loto sorteo 14 de diciembre: Números ganadores sorteo 5360
Tendencias

Resultados Loto sorteo 14 de diciembre: Números ganadores sorteo 5360

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo