Alexis Sánchez ovacionado: Sevilla se recupera en La Liga con una goleada

Un andar muy irregular ha tenido el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en La Liga, situación que quiere dejar en el pasado.

El equipo andaluz venía de tres partidos seguidos sin victorias y cortó esa mala racha, porque este domingo le ganó con comodidad a Oviedo por 4-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El Niño Maravilla fue titular en Sevilla, mientras que Suazo no fue ni a la banca por no estar recuperado tras la lesión muscular que sufrió.

ver también No pudo decir solo uno: Alexis Sánchez elige a los dos mejores jugadores de la historia

Goleada de Sevilla ante Oviedo

Alexis Sánchez fue titular y jugó como segunda punta, siendo uno de los mejores de la cancha, por lo que se ganó una ovación de los hinchas sevillanos cuando fue reemplazado a los 77′ por el nigeriano Chidera Ejuke.

Los goles de Sevilla fueron obra de Akor Adams (4′), Djibril Sow (22′), Batista Mendy (51′) y Ejuke (89′).

Sevilla goleó a Oviedo de local. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La victoria le permite a Sevilla avanzar a la octava posiciones de la tabla de posiciones con 20 puntos. Real Oviedo, en tanto, es penúltimo con apenas 10 unidades y está en la zona de descenso.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la próxima fecha tendrá un partido muy duro, porque el viernes 19 de diciembre visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

ver también Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

La tabla de posiciones de La Liga

Publicidad