Universidad de Chile está a la espera de una resolución final con la salida por anticipada del técnico Gustavo Huerta, donde avanzan en un reemplazante para la banca azul.

Mientras esperan que esto sea resuelto en las próximas horas, para poder firmar el finiquito que abra la chance de un contrato para el nuevo entrenador, también avanzan en la conformación del plantel.

Un grupo de jugadores que deberá afrontar la sequía de años sin levantar la Liga de Primera, además una tremenda revancha en la Copa Sudamericana, donde en la última edición llegaron hasta las semifinales.

Por lo mismo, el plantel de la U ya aseguró un nuevo defensor para 2026, teniendo en cuenta el regreso del regreso de préstamo del venezolano Bianneider Tamayo.

Bianneider Tamayo tendrá la oportunidad esperada en la U

Fue la propia Unión Española quienes confirmaron los jugadores que no van a continuar en su equipo tras el descenso a la Primera B, en una larga lista de nombres.

En ese sentido, Bianneider Tamayo lidera esta salida de jugadores, donde ya se sabía que estaría en el estadio Santa Laura por seis meses, donde sumó importantes minutos.

Una situación que buscaba que tuviera más rendimiento en el fútbol chileno, algo que logró, pese a que el equipo perdió la categoría, pero que ahora le permitirá luchar por un puesto en la U.

Otros que aparecieron en la lista fueron Renato Huerta, quien debe resolver si situación con la U, además de Fabricio Formiliano, quien dejó de pertenecer a los azules a mitad de la presente temporada.

