Coquimbo Unido sorprendió a Chile y el mundo, porque completó una campaña sensacional que fue noticia en varios países, donde destacaron su histórico primer título en la Liga de Primera.

El cuadro Pirata hizo un temporadón, sumando 75 puntos y con una segunda rueda de ensueño, con 14 triunfos y un empate, que sirvieron para que dieran la vuelta olímpica.

Una de las figuras de Coquimbo fue el delantero panameño Cecilio Waterman, quien destacó con 11 goles y su futuro en el club no está claro.

ver también La voltereta de Cecilio Waterman con Coquimbo que impacta al mercado de fichajes

Coquimbo Unido habla del futuro de Cecilio Waterman

El ariete centroamericano se despidió de los hinchas de Coquimbo y sonaba fuerte en O’Higgins, sin embargo, desde el puerto Pirata aclaran que siguen negociando con el goleador.

El director deportivo del campeón del fútbol chileno, Pablo Ramírez, conversó con RedGol acerca de la situación de Cecilio Waterman.

Cecilio Waterman puede seguir jugando en Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Estamos hablando con todos los jugadores que terminaron contrato. Son 9 futbolistas de 20. Si se cierran las negociaciones y siguen se anunciará, tal como se hizo con Juan Cornejo y Diego Sánchez”, explicó el dirigente.

De esta forma, no está del todo cerrado el paso de Cecilio Waterman en Coquimbo, que se podría quedar en el norte para jugar la Copa Libertadores de América.