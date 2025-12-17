Coquimbo Unido sufre una de las salidas más dolorosas en el mercado de fichajes. Este miércoles se confirmó la salida definitiva de Matías Palavecino, el volante que fue determinante en la conquista del título de la Liga de Primera.

El futbolista de 27 años marcó siete goles y fue determinante en el esquema de Esteban González. El ex Belgrano lideró al equipo en los momentos más difíciles y se lució ante los grandes en 2025. Lo que marcó su decisión de no renovar y ahora buscar nuevos rumbos.

“Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz. Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza”, escribió en su Instagram el nacido en Rosario.

“Acá viví uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes”, agregó el zurdo. Incluso dejó la puerta abierta a un posible retorno.

“Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor CAMPEÓN DE LA HISTORIA. Esto es un hasta pronto… no me olviden, porque volveré”, sentenció el mejor volante izquierdo según TNT Sports.

¿Dónde va a jugar Matías Palavecino en 2026?

Tras su salida de Matías Palavecino, ahora el trasandino busca nuevo club para el 2026. Las opciones son diversas y van desde Argentina, México y también en Chile donde Universidad Católica tiene la primera opción. Al volante incluso se le vio a principio de semana en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, se rumorea que Colo Colo también se interesó por el zurdo ante la eventual salida de Claudio Aquino y se espera una oferta en las próximas horas. Por lo que se avecina una teleserie de aquellas en este mercado de fichajes.

