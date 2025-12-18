Tras coronarse monarca de la Primera B, en U de Concepción comenzaron las movidas 2026. Lo primero fue oficializar al DT Juan Cruz Real, argentino que llega a reemplazar a Cristián “La Nona” Muñoz.

Y este jueves rápidamente el Campanil dio el batacazo al hacerse de los servicios de Jorge Espejo, el codiciado lateral que pretendía Colo Colo y Deportes Concepción. Pero no fue el único, ya que otra prometedora figura arribará al sur.

Conocido por jugar el Mundial Sub 20, uno de los titulares de Nicolás Córdova ya tiene todo acordado para ponerse la camiseta del Campanil. Se trata de Patricio Romero, quien arriba desde la Primera B.

U de Concepción desmantela Cobreloa

U de Concepción sumará a su plantel 2026 al lateral zurdo de Cobreloa, Patricio Romero. En los loínos tuvo habituales participaciones como titular, donde también sumó minutos en el reciente Mundial Sub 20 con Chile.

Romero en la Roja Sub 20 /Photosport

“A Jorge Espejo le compran el 60% del pase y firma por 3 años. Patricio Romero arriba a préstamo por un año y con opción de compra. Ambos provenientes de Cobreloa”, informó el periodista César Merlo.

Patricio Romero tiene 20 años y hasta antes del Mundial sumó importantes minutos en el equipo. Tras el torneo, perdió el puesto con Ronald Guzmán, quien terminó jugando la Liguilla del Ascenso.

El Pato Romero y su campaña con los loínos /Photosport

El jugador destaca por su vocación ofensiva, pese a que el Nico Córdova lo ocupó más retrasado en la cancha. En la U de Conce llega a pelear la plaza de Yerko Oyanedel, quien fue el titular en la campaña del título 2024.

