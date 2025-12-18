Club Deportes La Serena vive días de incertidumbre en la Liga de Primera. Mientras la mayoría de equipos tienen a su DT confirmado, en el norte aún no hay rastros del reemplazante de Mario Sciacqua.

Es que el argentino que salvó del descenso al equipo no fue renovado y ahora hay una danza de nombres para ocupar su lugar. Es más, este jueves asomaron tres potentes candidatos para el cargo.

Uno de ellos es Miguel Ramírez, quien se llenó de críticas este 2025 tras las campañas que mandaron al descenso tanto a Deportes Iquique como a Unión Española. Junto a él, figuran dos nombres que tuvieron mejor suerte en el fútbol chileno.

Los candidatos a la banca de La Serena

Deportes La Serena tiene actualmente a tres conocidos nombres del medio nacional para asumir la banca. Se espera que en las próximas jornadas se tome la decisión y se abroche al nuevo DT.

Miguel Ramírez sigue sin club en Chile /Photosport

“Hoy aparecen nuevos nombres que baraja la administración para asumir la banca: Continúa siendo opción Manuel Suárez y se suman Ronald Fuentes con Miguel Ramírez”, reveló el medio Mi Radio, de La Serena.

Ronald Fuentes viene de dejar la banca de Ñublense de Chillán. El DT con larga experiencia en el fútbol chileno arribó entrado el torneo 2025, donde mantuvo la categoría, pero no pudo clasificar a copas internacionales.

En el caso de Manuel Suárez, este 2025 dirigió la primera parte del año a Deportes Concepción en Primera B. En los lilas había ascendido desde Segunda División el 2024 y no pudo revalidar sus buenos números este año.

