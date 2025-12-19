La historia de Alexis con el Real Madrid, un hito especial en LaLiga y las apuestas destacadas

El chileno visita el mítico Bernabéu y cumple 100 apariciones en la liga española. Conoce las cuotas destacadas del Niño Maravilla.

El Sevilla no atraviesa su mejor momento: quedó eliminado de la Copa del Rey y ocupa el noveno lugar en LaLiga. Las noticias positivas escasean para Matías Almeyda, ya que las lesiones y las convocatorias a selecciones africanas le reducen el margen de maniobra de cara a la visita al Real Madrid en la jornada 17.

En este contexto, Alexis Sánchez tendrá la oportunidad de sumar más minutos y de alcanzar un hito importante: disputar su partido número 100 en la liga española. Otro que podría reaparecer es Gabriel Suazo, quien fue suplente en la eliminación frente al Alavés tras superar su lesión.

A continuación, repasamos cómo le ha ido al Niño Maravilla en el mítico Santiago Bernabéu y cuáles son las apuestas más destacadas en lo que promete ser un duelo especial.

Apuestas destacadas para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Real Madrid vs Sevilla

Anotará o conseguirá una asistencia: Alexis Sánchez 3.25 Le harán falta a Alexis Sánchez: Más de 0.5 1.40 Faltas de Gabriel Suazo: Más de 0.5 1.22

El desempeño de Alexis Sánchez ante el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu

Alexis Sánchez acumula tres goles y una asistencia frente al Real Madrid. Durante su etapa en Barcelona, el Niño Maravilla convirtió tres tantos por LaLiga ante los merengues: dos en la temporada 2011/12 (uno en el 3-1 en el Bernabéu y otro en la derrota 2-1 en el Camp Nou) y el más recordado en 2013/14, cuando ejecutó un disparo por encima del portero en el triunfo culé 2-1 como locales.

Su asistencia, aunque algo “sucia”, fue a Lionel Messi en el empate 2-2 de la ida de la Supercopa de España 2011/12, disputada en territorio madrileño.

En la temporada actual, el chileno, que cumplió 37 años el 19 de diciembre, registra dos goles y una asistencia. Si suma minutos ante el Real Madrid, alcanzará un hito: 100 partidos disputados en LaLiga, 88 con Barcelona y 12 con Sevilla.

Anotará o conseguirá una asistencia: Alexis Sánchez – 3.25 en bet365

Las estadísticas de Alexis Sánchez en la liga española

El jugador chileno ha participado en 11 partidos del torneo, con cuatro de ellos como titular. Completó tres regates exitosos y, en 11 ocasiones, fue frenado con falta, lo que refleja la dificultad que tienen sus rivales para contenerlo.

Le harán falta a Alexis Sánchez: Más de 0.5 – 1.40 en bet365

Suazo lidera las estadísticas defensivas de Sevilla

Gabriel Suazo podría sumar minutos este sábado ante las bajas que presenta el Sevilla. Superó su lesión, aunque no participó en el duelo ante Alavés por la Copa del Rey.

El lateral izquierdo ha disputado 11 encuentros en el certamen, acumulando 929 minutos en cancha. En ese tiempo, realizó nueve faltas y recibió tres tarjetas amarillas, ganó 60 duelos y se ubicó como el tercer jugador del equipo con más disputas ganadas.

Además, sobresale por ser el futbolista del plantel con más entradas exitosas (45), situándose cuarto en este rubro entre todos los jugadores de España.

Faltas de Gabriel Suazo: Más de 0.5 – 1.22 en bet365

Si no tienes cuenta, puedes visitar la guía sobre cómo registrarte en bet365. El proceso es rápido y permite explorar un catálogo de mercados que supera las 40 disciplinas. También podrás conocer las promociones disponibles y revisar cientos de partidos y competiciones cada día.

Cuotas en Real Madrid vs Sevilla

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Real Madrid vs Sevilla: últimos partidos