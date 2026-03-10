Todo indica que le llegó el momento. Francisco Meneghini tendría listo el sobre azul en, irónicamente, la Universidad de Chile. El técnico argentino no logró convencer a la directiva y se habría tomado la decisión.

Es por lo menos lo que empiezan a replicar los portales deportivos. Según información desde dentro de Azul Azul, se dice que el período de Paqui llegará a su fin, debido a los malos resultados.

La gota que rebalsó el vaso habría sido el empate ante la Universidad de Concepción, este lunes. El cuadro laico no ha conseguido ni una sola victoria de local, lo que antes significaba una fortaleza.

ver también Se acabó el proceso: Paqui Meneghini deja de ser el técnico de U de Chile

Los dineros de Paqui

Eso sí, echar a un técnico siempre conlleva la difícil misión de cumplir con el contrato. Esto quiere decir, en lenguaje simple, pagar los millones que se acordaron en caso de despido.

Caro Muñoz lo dijo en TNT Sports. La periodista contó lo que la Universidad de Chile tendrá que pagarle a Francisco Meneghini por su despido. “La cláusula dice que podría cortarse el vínculo, que se había firmado por dos años, para que él pueda dejar la U”, comenzó explicando.

Hinchas odiando a Paqui Meneghini | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Si es así, dentro de los seis primeros meses, la U tendría que pagarle tres sueldos más ($159 millones, según El Deportivo) y con eso se liberarían del vínculo. Ahora, si se mantiene, si está más de seis meses, ahí sí le pagan el resto de contrato“, aclaró la periodista.

Tweet placeholder

En resumen…

La directiva de Azul Azul decidió despedir al técnico argentino Francisco Meneghini por malos resultados.

Publicidad

Publicidad

El empate ante la Universidad de Concepción el lunes gatilló la salida del entrenador trasandino.

La periodista Caro Muñoz informó que la Universidad de Chile debe pagar tres sueldos adicionales.