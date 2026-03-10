A la U de Chile se le vino la noche encima luego del empate contra la U de Concepción. Este lunes el Romántico Viajero no pudo como local y salvó un 1 a 1 frente al Campanil que pudo ser muy distinto luego del penal que todos reclamaron y que el VAR les negó.

Cuando el encuentro llegaba a su final, una mano en el área de Pablo Parra desató una serie de reclamos en el Bulla. Lo evidente de las imágenes hizo que muchos creyeran que había una sanción, pero el árbitro siguió con el duelo incluso sin aclaración desde la cabina.

La situación generó un enorme revuelo y más luego que el resultado le costara la salida a Francisco Meneghini del elenco estudiantil. Es por ello que esta tarde desde la ANFP liberaron los audios para explicar y, más importante, respaldar la decisión de José Cabero y sus ayudantes.

ANFP respalda el penal no cobrado a la U ante la U de Concepción

La gran polémica que dejó el partido de la U y la U de Concepción tuvo al VAR en la mira. Los hinchas azules exigían una explicación luego de la mano en el área que no les cobraron como penal y este martes llegaron directamente desde la ANFP.

El penal que el VAR no le dio a la U pudo salvar el proceso de Francisco Meneghini, quien dejó la banca azul este martes. Foto: Photosport.

El ente rector del fútbol chileno entregó los audios del VAR en las dos ocasiones en que se involucró durante el duelo. La primera fue también por una pena máxima, pero que era a favor del Campanil tras una jugada de Marcelo Morales. “La mano se produce por un rebote de un balón que él mismo juega, considerándose una acción fortuita no sancionable como infracción”, explicaron en el video entregado en la ANFP, respaldando la decisión.

Desde la cabina no dudaron en lo que estaba pasando y en la decisión que había tomado el juez José Cabero. Sus ayudantes en la tecnología, Juan Sepúlveda y Dionoe Rissios, lo apoyaron con un “todo chequeado, todo tranquilo“.

Fue tras ello que llegó la jugada de la gran polémica de la U. La mano de Pablo Parra, para el VAR, no era penal ya que “en su afán por ganar el espacio, desestabiliza a un defensor, haciendo que pierda el equilibrio. Cuando el balón cae pega entre los jugadores, golpea el brazo abierto en una posición que se justifica por buscar estabilidad. Esta situación es interpretada correctamente por el árbitro, que estaba en buen ángulo”.

Eso no fue todo, ya que en el relato del video entregado por la ANFP, enfatizan en que la cabina actuó respaldando “exactamente lo que el árbitro relató, de que ocurre por una acción de juego propia de los movimientos del jugador al buscar equilibrio“.

Finalmente, en la conversación entre el VAR y los jueces de campo, se escucha fuerte y claro: “Chequeado, acción de juego. Todo acción de juego, tiene contexto porque es producto de los contactos que gira y le llega en la mano“.

De esta forma, la ANFP acaba con la polémica y le explica con peras y manzanas a la U por qué no le cobraron el penal. El Romántico Viajero lamenta un empate que los deja sin DT y a la espera de movimientos para volver a los triunfos.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Ya con la polémica aclarada, la U ahora se enfoca en lo que será la próxima fecha de la Liga de Primera. Este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el norte.

