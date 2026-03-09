Es tendencia:
“Lo vio todo el estadio”: la jugada que Francisco Meneghini y toda la U pidió penal

Paqui reclamó por el último ataque donde se registró la mano de Pablo Parra en el área de Universidad de Concepción.

Por Felipe Pavez Farías

Paqui reclamó por el penal de Pablo Parra
© photosportPaqui reclamó por el penal de Pablo Parra

Universidad de Chile rescató un empate ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. El elenco dirigido por Francisco Meneghini igualó 1-1 ante el “Campanil” y volvió a sembrar dudas sobre su continuidad en el Romántico Viajero. 

“Hay cambios con lo realizado al año pasado. Lo que hicimos en el segundo tiempo es lo que queremos. Que el rival genere poco y nada”, sacó al limpio Paqui que recalcó que no piensa en renunciar a su cargo. 

Sin embargo, en plena conversación con TNT Sports, el adiestrador trasandino reclamó contra el arbitraje de José Cabero. Esto debido por la última jugada que protagonizó y la mano que no cobró a favor de la U. 

¿Era penal para la U?

La jugada se registró cuando los azules buscaban el tanto del triunfo. En una pelota aérea, Pablo Parra intentó sacar la pelota del área del “Campanil”. Pero al chocar con Fabián Hormazábal, terminó impactando el balón con su brazo izquierdo. Lo que desató los reclamos en el Estadio Nacional. 

La mano que toda la U pidió penal. Sin embargo, José Cabero desestimó la mano de Parra.

La mano que toda la U pidió penal. Sin embargo, José Cabero desestimó la mano de Parra.

Postura que se sumó Meneghini, cuestionando una vez más los arbitrajes sobre la U. “Sí vi la última jugada. Fue penal. Lo vio todo el estadio. Se merecía que el árbitro la revisara”, apuntó Paqui.

“Después hay un pase de un defensor al área chica. Era al menos tiro libre para nosotros. No me explicó. Dijo que estaba confirmado de arriba. Como mínimo ameritaba que lo revisara él 

Entiendo las molestias de la gente. No están conforme con lo que están viendo y los entiendo”, sentenció el DT azul que ahora enfrenta su momento más complejo en la U. 

