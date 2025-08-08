Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

El otro árbitro que fue castigado tras polémica fecha del fútbol chileno

La Comisión de Árbitros de la ANFP marginó a Fernando Véjar y otro juez tras una polémica fecha del fútbol chileno.

Por Javiera García L.

Otro árbitro fue castigado en el fútbol chileno
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTOtro árbitro fue castigado en el fútbol chileno

La fecha 18 de la Liga de Primera dejó varias polémicas. Los réferis se tomaron la atención el fin de semana pasado y la Comisión de Árbitros de la ANFP tuvo que corregir decisiones en los partidos de U. Católica vs Deportes Iquique y Coquimbo Unido vs Deportes Limache.

En el primer caso, el organismo que preside Roberto Tobar indicó que jamás debió cobrarse penal para U. Católica y por eso castigó a Fernando Véjar, quien además fue acusado por Gary Medel de amenazas, en la Liga de Primera. El árbitro quedó fuera de la fecha 19.

En el segundo, la comisión arbitral reconoció que Juan Cornejo debió ser expulsado en Coquimbo Unido y por eso sancionó también a José Cabero. El juez tampoco aparece en los partidos de la nueva jornada del fútbol chileno.

Con esto, nuevos castigos remecen al arbitraje nacional. Antes, la Comisión de Árbitros de la ANFP castigó a Nicolás Gamboa por perdonar una tarjeta roja a Alan Saldivia en el duelo entre O’Higgins y Colo Colo por la fecha 17. No apareció en la jornada 18 ni tampoco ahora en la 19.

José Cabero fue castigado tras error arbitral en duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache | Photosport

José Cabero fue castigado tras error arbitral en duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache | Photosport

Comisión Arbitral toma decisión con Fernando Véjar tras acusación de Gary Medel

ver también

Comisión Arbitral toma decisión con Fernando Véjar tras acusación de Gary Medel

Los árbitros de la fecha 19 del fútbol chileno

8 de agosto. Palestino vs Deportes Iquique. Árbitro: Cristian Garay.

9 de agosto. Huachipato vs U. La Calera. Árbitro: Piero Maza.

9 de agosto. U. de Chile vs U. Española. Árbitro: Diego Flores.

9 de agosto. Dep. La Serena vs O’Higgins. Árbitro: Juan Lara.

10 de agosto. Everton vs Colo Colo. Árbitro: Felipe González.

10 de agosto. Cobresal vs Coquimbo Unido. Árbitro: Rodrigo Carvajal.

11 de agosto. Dep. Limache vs Audax Italiano. Árbitro: Gastón Philippe.

Suspendido. U. Católica vs Ñublense.

Lee también
Rivarola aclara su incendiaria frase de “la Sudamericana es de cartón”
U de Chile

Rivarola aclara su incendiaria frase de “la Sudamericana es de cartón”

Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo
Colo Colo

Destacado Periodista exige duro castigo a Almirón en Colo Colo

¿Se va? Avisan que club "obsesionado" con Cepeda vuelve a la carga
Colo Colo

¿Se va? Avisan que club "obsesionado" con Cepeda vuelve a la carga

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente y dónde ver a los chilenos?
Internacional

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente y dónde ver a los chilenos?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo