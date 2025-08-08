La fecha 18 de la Liga de Primera dejó varias polémicas. Los réferis se tomaron la atención el fin de semana pasado y la Comisión de Árbitros de la ANFP tuvo que corregir decisiones en los partidos de U. Católica vs Deportes Iquique y Coquimbo Unido vs Deportes Limache.

En el primer caso, el organismo que preside Roberto Tobar indicó que jamás debió cobrarse penal para U. Católica y por eso castigó a Fernando Véjar, quien además fue acusado por Gary Medel de amenazas, en la Liga de Primera. El árbitro quedó fuera de la fecha 19.

En el segundo, la comisión arbitral reconoció que Juan Cornejo debió ser expulsado en Coquimbo Unido y por eso sancionó también a José Cabero. El juez tampoco aparece en los partidos de la nueva jornada del fútbol chileno.

Con esto, nuevos castigos remecen al arbitraje nacional. Antes, la Comisión de Árbitros de la ANFP castigó a Nicolás Gamboa por perdonar una tarjeta roja a Alan Saldivia en el duelo entre O’Higgins y Colo Colo por la fecha 17. No apareció en la jornada 18 ni tampoco ahora en la 19.

José Cabero fue castigado tras error arbitral en duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache | Photosport

Los árbitros de la fecha 19 del fútbol chileno

8 de agosto. Palestino vs Deportes Iquique. Árbitro: Cristian Garay.

9 de agosto. Huachipato vs U. La Calera. Árbitro: Piero Maza.

9 de agosto. U. de Chile vs U. Española. Árbitro: Diego Flores.

9 de agosto. Dep. La Serena vs O’Higgins. Árbitro: Juan Lara.

10 de agosto. Everton vs Colo Colo. Árbitro: Felipe González.

10 de agosto. Cobresal vs Coquimbo Unido. Árbitro: Rodrigo Carvajal.

11 de agosto. Dep. Limache vs Audax Italiano. Árbitro: Gastón Philippe.

Suspendido. U. Católica vs Ñublense.