Semana muy importante para Colo Colo. Este lunes, en pleno inicio de la pretemporada, se informaron las salidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez.

La partida del centrodelantero es una noticia que celebran muchos hinchas, porque llegó como flamante refuerzo a inicios de 2025 y apenas anotó tres goles en el año (uno en la Liga de Primera y dos en Copa Chile).

Y con el pasar de las horas se conocen más detalles de su salida. Su destino es el Montevideo City Torque, que se lo llevará a préstamo por una temporada.

Según confirmó La Tercera, los uruguayos, que jugarán la fase previa de la Copa Sudamericana, se quedan con Salomón Rodríguez a costo cero, pero con la obligación de hacerse cargo de la totalidad de su sueldo.

Salomón Rodríguez deja Colo Colo

La salida de Salomón Rodríguez debería hacerse oficial dentro de las próximas horas. El jugador ya se despidió de sus compañeros y se retiró de la concentración, y de hecho ya viajó a Uruguay para su nuevo desafío.

Por su lado, Colo Colo seguirá entrenando en el Complejo del Sifup hasta el 14 de enero, cuando viaje a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata como su primer desafío en el año.