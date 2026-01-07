La situación de Cristián Zavala en Colo Colo tiene más que atentos a los hinchas de Coquimbo Unido. El extremo vive un complejo retorno al Cacique y hasta el nuevo técnico de los Piratas se ilusiona con su vuelta.

La Bala se fue a préstamo a mitad de la temporada 2025 y fue clave para que los Aurinegros levantar su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno. Esto le permitió al jugador volver al Estadio Monumental para pelear por una oportunidad, pero Fernando Ortiz le dio un portazo.

El Tano no lo tiene en sus planes y obliga al Cacique a elegir dos caminos: esperar una venta al extranjero o una nueva salida. Esto, con su contrato terminando a fin de año y con opciones de negociar libre en junio.

Coquimbo Unido le hace ojitos a Cristián Zavala para que deje Colo Colo

El futuro de Cristián Zavala parece estar muy lejos de Colo Colo y en Coquimbo Unido no quieren desaprovechar la oportunidad de repatriarlo. Los Piratas aún sueñan con su retorno para el 2026 y así ir a pelear por la Copa Libertadores, tal como lo dejó claro su nuevo DT.

Cristián Zavala quiere volver a Coquimbo Unido al no ser opción en Colo Colo. Foto: Photosport.

Hernán Caputto habló sobre la situación del atacante y fue enfático en señalar que “ojalá pueda estar Cristián, lo hemos conversado todos y lo queremos. Tendría tranquilidad y paciencia para su llegada. Está en Colo Colo, pero tiene muchas ganas de venir“.

Publicidad

Publicidad

Eso no fue todo, ya que el nuevo técnico de Coquimbo Unido remarcó que tenerlo en su plantel le permitiría contar con una variante de lujo. “Sería un plus tener a un jugador como él“.

ver también De campeón a cortado por Fernando Ortiz: el complejo regreso de Cristián Zavala a Colo Colo

Aunque el estratega trató de poner la pelota al piso y avisó que los refuerzos que han llegado han mostrado estar a la altura. “Ahora lo importante es trabajar con los jugadores nuevos que se han adaptado muy bien“.

Sin entrar en los planes ni ofertas para ir al extranjero por ahora, en el Eterno Campeón deberán tomar una decisión pronto. El jugador quiere sumar minutos y, si no se los van a dar, optaría por partir donde sea, aunque con el norte como prioridad.

Publicidad

Publicidad

Cristián Zavala define lo que pasará con su carrera luego de un retorno que puede ser muy breve a Colo Colo. En Coquimbo Unido cruzan los dedos para que lo dejen volver y así soñar con un bicampeonato e incluso algo más.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala no será considerado en Colo Colo y ruega volver a Coquimbo Unido luego de haber disputado 24 partidos oficiales en 2025. En ellos marcó 2 goles, dio 5 asistencias y alcanzó los 1.457 minutos dentro del campo de juego.