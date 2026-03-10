Betsson Casino: promociones y slots en Chile 2026

Con tu registro como nuevo usuario podrás reclamar un generoso bono de bienvenida, exclusivo con el código promocional Betsson casino, que te entrega el 175% extra de tus dos primeros depósitos y por un total de hasta $275,000 CLP + 150 giros gratis. Conoce cómo puedes acceder a esta oferta y disfrutar de los mejores juegos en el operador.

Si quieres sacarle el máximo provecho a tu cuenta de usuario del Betsson casino online, debes empezar por registrarte y con tus dos primeros depósitos reclamar el bono de bienvenida exclusivo que te entrega hasta $275,000 CLP. Además, podrás acceder a un máximo de 150 giros gratis. La casa de apuestas cuenta con promociones y bonos adicionales que puedes disfrutar con los mejores tragamonedas y otros juegos de casino y casino en vivo de Betsson Chile.

Promociones y beneficios disponibles en Coolbet casino

Ya hemos hablado del bono de bienvenida que puedes reclamar con el código promocional Betsson casino en Chile de hasta $275,000 CLP y 150 giros gratis con tus dos primeros depósitos.

Después de que consigas liberar el bono de bienvenida, tendrás acceso a otras promociones con los miles de juegos con los que cuenta el Betsson casino en su plataforma:

¿Qué obtengo con el bono de casino de Betsson?

Además de conseguir el bono de bienvenida al registrarte con el código promocional Betsson casino, la casa de apuestas te ofrece promociones para casino en vivo y póker.

Te presentamos las más importantes promociones y bonos disponibles en la casa de apuestas, pero podrás encontrar todas las opciones ingresando al link ‘Promociones’ en la web o app.

Actividad Valor del bono Reclama tu bono Bono de bienvenida Hasta $275,000 CLP + 250 giros gratis Reclama tu bono Desafío de Slots Regístrate, escoge un juego participante y apuesta para recibir puntos y ganar un premio Reclama tu bono Gana con Games Global Juega en cualquier slot de Games Global y podrías ganar $500,000 CLP Reclama tu bono Torneo diario de Slots Participa en los torneos disponibles y gana una porción del pozo acumulado Reclama tu bono Bono de bienvenida para Póker Recibe hasta 600 euros para tu cuenta de póker Reclama tu bono

Tomada de Betsson Chile

Cómo conseguir el bono de Casino Betsson

Antes de recibir el bono de bienvenida usando el código promocional Betsson casino deberás completar el proceso de registro en la casa de apuestas y crear tu cuenta de usuario.

Visita el portal de Betsson casino online Presiona el botón ‘Abrir cuenta’ Completa los tres pasos del formulario Termina haciendo clic en ‘Abrir cuenta’ Realiza tu primer depósito

Este es un bono que pueden reclamar los nuevos usuarios que realicen un depósito inicial de mínimo $10,000 dentro de los siguientes 10 días después del registro.

Elige el bono, actívalo mediante el primer depósito y sea solicitado, digita el código promocional Betsson casino.

Condiciones del bono de bienvenida para Betsson casino

Antes de reclamar el Betsson casino bono de bienvenida, debes conocer sus principales requisitos dispuestos por la casa de apuestas.

Entre ellos se encuentran el depósito mínimo válido o el requisito de apuesta (rollover). Te explicamos más a continuación:

Condición Detalle Depósito Mínimo requerido $10,000 CLP Rollover 35x Tipo de Apuesta Juegos en el Betsson casino Monto del código Hasta $275,000 CLP con tus primeros dos depósitos Plazo de vigencia 10 días

Recibe un bono de bienvenida para Betsson casino póker

También tienes la opción de elegir el bono de bienvenida para póker, con el cual puedes reclamar €600 y desbloquear partes de la bonificación. Regístrate y empieza a jugar para conseguirlo.

El bono se obtiene en partes de €1, €5 y €10. Entonces, los primeros €5 los puedes recibir en partes de €1 al acumular 25 puntos de lealtad, mientras que los primeros €95 los recibes en partes de €5 acumulando 250 puntos en el programa. Conoce más detalles en la plataforma del Betsson casino bono.

Programa de lealtad en Betsson Póker

Jugar en Póker con dinero real en Betsson casino online te permite acumular puntos de Lealtad y Recompensa. Por tal razón, entre más juegues, más puntos obtendrás.

Los puntos de Lealtad te clasifican en un nivel dentro del Programa de Lealtad y los puntos de Recompensa son usados para convertirlos en efectivo. A mayor nivel de Lealtad, más puntos de Recompensa serán otorgados en tu cuenta.

Así las cosas, podrás reclamar un reembolso de hasta el 30% y acceder a más promociones dentro del programa de Lealtad de Betsson.

Tomada de Betsson

Juegos y slots disponibles en Betsson casino online

El Betsson casino es uno de los más completos en el mercado chileno. Los usuarios que se registren en esta casa de apuestas, podrán encontrar una amplia variedad de títulos de los mejores proveedores.

Son más de 2.300 juegos de más de 100 de los mejores proveedores del mercado, entre los que se destacan PLAY’n GO, Pragmatic Play, NetEnt, Games Global, PlayTech, iSoft Bet, Leander, entre otros.

Además, el operador ha categorizado los juegos por lo que podrás encontrar tus títulos favoritos entre las siguientes etiquetas:

Juegos nuevos

Juegos exclusivos

Los más populares

Drops and Wins

Jackpots

Juegos con compra de bono

En tendencia

Tragamonedas

Crash

Juegos de mesa

Video Bingo

Megaways

Live casino

Quick Games



Tomada de Betsson

Además, también están disponibles una amplia variedad de juegos y categorías dentro de la oferta del casino en vivo.

Mesas en español

Nuevos juegos en vivo

Mesas exclusivas

Los más populares

Juegos de show

Ruleta en vivo

En primera persona

Blackjack en vivo

Baccarat en vivo

Poker en vivo

Mesas en vivo VIP

Si lo que prefieres es jugar en Jackpot, el Betsson casino cuenta con más de 1.300 títulos de Jackpots los cuales puedes encontrar en el link de este tipo de juegos.

Verás hasta 28 variedades de Age of the Gods, o 17 juegos de King Millions o 116 opciones de Jackpot cards, entre otros.