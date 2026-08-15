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Liga de Primera

Limache vs U de Chile: minuto a minuto en vivo, goles y polémicas fecha 19 Liga de Primera

Los azules llegan en racha y aún sueñan con pelear el título. Por su parte, el local busca acercarse a clasificación de copas internacionales.

Por Nelson Martinez

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En el duelo de la primera rueda igualaron 2-2
© Photosport.En el duelo de la primera rueda igualaron 2-2

Alerta de partidazo en el horizonte. U de Chile sigue soñando con la remontada histórica rumbo al título y visita a Deportes Limache, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

El elenco de Fernando Gago viene de cinco triunfos entre Liga de Primera y Copa Chile, donde en el torneo local están a 12 puntos de Colo Colo. En la previa del Superclásico, la consigna es ganar ante un rival siempre complejo.

Por su parte, los tomateros salieron de su mala racha y vencieron a O’Higgins en la fecha pasada. El elenco de Víctor Rivero está a dos puntos de clasificación a Copa Sudamericana, pero en Quillota siempre se hace fuerte.

Minuto a minuto:

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Tomateros y azules ya pisan el césped sintético de Quillota.

PÉREZ Y LA IDA DE FRANCO CALDERÓN A INDEPENDIENTE

La mandamás de Azul Azul dijo que "han existido intereses de varios clubes argentinos. Y con uno de esos clubes, Manuel Mayo está en conversaciones, que yo estimo que son avanzadas, para un préstamo. Para dejar bien claro, para un préstamo".

"Y esperemos que esas conversaciones avanzadas se puedan concretar finalmente, en lo que sea mejor para el jugador. Y si eso así sucede, lo más probable es que sea pronto. Y si no, vamos a seguir felizmente contando con Franco en nuestro equipo", cerró.

CECILIA PÉREZ RESPONDE POR CASA DE ESTUDIOS Y EL NOMBRE

La presidenta de Azul Azul aseguró que "escuché sus declaraciones y creo que es irresponsable e imprudente que yo le responda a la prorrectora. Básicamente, en términos de responsabilidad, porque no conocemos el preinforme al que ella alude".

"Y por lo tanto, lo que corresponde es que cuando exista el informe final de derecho, que ella ha señalado, y nosotros tengamos la posibilidad de conocerlo, someterlo este al directorio para que lo podamos analizar en su mérito y poder tomar ahí las decisiones que corresponden", cerró.

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TRABAJO DE PRECOMPETENCIA BAJO LA LLUVIA

La U alista la preparación final rumbo al cotejo:

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ASÍ LUCE LA CANCHA A MINUTOS DEL DUELO

No para de llover, pero el césped sintético hace que se vea en buenas condiciones el panorama en Quillota.

EN CAPILLA PARA EL SUPERCLÁSICO

Tres jugadores de la U podrían quedar fuera del próximo duelo ante Colo Colo, si hoy son amonestados ante Limache: estos son Marcelo Morales, Gabriel Castellón y Maximiliano Guerrero.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS

En una lluviosa jornada, Limache y la U ya están en Quillota:

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EL XI DE DEPORTES LIMACHE

Con Daniel Castro y Jean Meneses entre los estelares, así forma el local ante la U:

FORMACIÓN DE U DE CHILE

Estos son los elegidos por Fernando Gago vs Limache, donde destaca Lucas Barrera por Tobías Reinhart, quien brilló en el último duelo:

ASI MARCHA LA TABLA DE LA LIGA DE PRIMERA

U de Chile necesita ganar y que Colo Colo resigne puntos para soñar con el título. Limache pelea por ir a copas internacionales.

BIENVENIDOS A UN NUEVO MINUTO A MINUTO DEL FÚTBOL CHILENO

Con la idea de sumar y no dejar escapar a Colo Colo en la cima, U de Chile visita a Deportes Limache, elenco que volvió a los triunfos en la fecha pasada.

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