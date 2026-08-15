Los azules llegan en racha y aún sueñan con pelear el título. Por su parte, el local busca acercarse a clasificación de copas internacionales.

Alerta de partidazo en el horizonte. U de Chile sigue soñando con la remontada histórica rumbo al título y visita a Deportes Limache, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

El elenco de Fernando Gago viene de cinco triunfos entre Liga de Primera y Copa Chile, donde en el torneo local están a 12 puntos de Colo Colo. En la previa del Superclásico, la consigna es ganar ante un rival siempre complejo.

Por su parte, los tomateros salieron de su mala racha y vencieron a O’Higgins en la fecha pasada. El elenco de Víctor Rivero está a dos puntos de clasificación a Copa Sudamericana, pero en Quillota siempre se hace fuerte.

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