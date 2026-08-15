Por frente de mal tiempo: TNT Sports informa cambio de señal para partido de la U

El duelo entre Rangers y Magallanes sufrió la suspensión por las lluvias y esto modificó la transmisión de los partidos del sábado.

El fútbol chileno sufre con las inclemencias por frente de mal tiempo. Esto se registró durante la jornada del sábado en el encuentro entre Rangers y Magallanes por la Primera B. Lo que terminó afectando a Universidad de Chile y su visita a Deportes Limache.

Los rojinegros ganaban por 2-1, pero los chubascos se hicieron presentes y por la intensidad provocaron la suspensión momentánea del encuentro en el minuto 25. Esto provocó que se aplazara por más de media hora.

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Por lo que recién a las 16:30 horas se retomó por decisión del árbitro Francisco Soriano. El tema es que esto provocó el cambio en la transmisión de TNT Sports ya que la realización de dicho encuentro topaba con los partidos de la Liga de Primera.

Suspensión de Rangers vs Magallanes afecta transmisión de partido de la U

El tema que generó preocupación es que dicho encuentro por su atraso, podría topar con el encuentro de la U. Lo que fue rectificado por la señal de Machasa. Es así como se informó que tras el final del primer tiempo, el partido entre Rangers y Magallanes pasará de la señal premium a la básica de TNT Sports. Lo que sería pasado las 17:00 horas.

Mientras que en la señal premium de TNT Sports y por HBO Max comenzará la transmisión del partido entre Deportes Limache y Universidad de Chile.

Dicho encuentro está fijado para las 17:30 horas, por lo que la previa será más corta de lo que acostumbra la señal deportiva.