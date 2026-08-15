Franco Calderón deja el Romántico Viajero y ahora será nuevo defensor de Independiente. Los azules reciben más de 100 mil dólares por esta movida.

Universidad de Chile pierde un importante referente en la defensa para la recta final del 2026, y será uno de los grandes ausentes este sábado frente a Deportes Limache. Esto tiene relación con Franco Calderón que arma las maletas y en las próximas horas viaja a su país para sumarse a Independiente.

El defensa que llegó por petición de Gustavo Alvarez en 2024, se transformó en una de las piezas fundamentales en la zaga. Junto con Matías Zaldivia forjaron una de las duplas más potentes en el fútbol chileno. Lo que se reflejó en la campaña de Copa Sudamericana en 2025.

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Sin embargo, en este 2026 todo cambió. En especial con la llegada de Fernando Gago donde pasó de ser titular a suplente. Pese a ello, siguió entrenando y llegó hasta a los 100 partidos oficiales en la U.

Pero el cuerpo técnico no lo tenía considerado. Para peor se confirmó la llegada de Igor Lichnovsky, lo que vino a sepultar su estadía en el Bulla.

Ante esto, se apuró su salida del Romántico Viajero. En el horizonte apareció Independiente, que pese a despedir a Gustavo Quinteros, igual decidió ficharlo. Por lo mismo, este sábado no ingresó a la lista de citados para jugar ante el Tomate Mecánico.

Los números de la salida de Franco Calderón a Independiente

Según reportó el periodista Matías Martínez, este domingo Franco Calderón firma su acuerdo con Independiente. En lo que para algunos es una total paradoja por lo ocurrido en 2025, Independiente pagará a la U por la carta del defensa.

En el detalle contempla un préstamo por 17 meses con cargo de 120 mil dólares. Si lo quieren seis meses más, son otros 40 mil de la moneda estadounidense.

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Además hay una opción de 1,2 millones por la compra del 80% de su carta. Asimismo se indica que si lo quiere comprar el Rojo, debe pagarlo en tres cuotas semestrales.

En resumen:

Franco Calderón se va de Universidad de Chile a Independiente. Este sábado no jugará ante Deportes Limache.

El defensa llega al elenco trasandino a préstamo por 17 meses y con opción de compra.

Pese a ser uno de los más regulares con Gustavo Álvarez, con la llegada de Fernando Gago perdió terreno y ahora vuelve a su país.