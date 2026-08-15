Si bien en Independiente aseguran que tienen acuerdo de palabra, hay otros dos equipos que arremeten con lo que quiere la U: una venta.

Universidad de Chile está cerca de ver partir un jugador que hasta hace algunas temporadas era un inamovible de la defensa, al menos cuando estuvo Gustavo Álvarez: Franco Calderón.

Sin espacio desde el arribo del técnico Fernando Gago, además con el arribo de Igor Lichnovsky como refuerzo en esa posición, el argentina mira la puerta de salida en el CDA.

Si bien desde Argentina aseguran que tiene todo listo para firmar con Independiente, incluso con un acuerdo de palabra, ahora aseguran que hubo arremetida de otros dos equipos que pueden cambiar todo en la teleserie del momento.

Franco Calderón no fue citado para el duelo de la U ante Limache. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U busca la venta de Calderón

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes contaron más detalle de la situación de Franco Calderón en Universidad de Chile, donde aseguran que Independiente no es el único interesado en estas últimas horas.

“El cuadro de Avellaneda no corre solo en esta aventura por el defensor, porque hay otros dos equipos interesados y también empujando fuerte por su pase: Talleres y la Liga de Quito de Ecuador”, explican.

La clave de la negociación, es que los azules buscan una venta, mientras que Independiente quiere un préstamo, lo que puede hacer tambalear la operación del momento.

“La U está buscando asegurar en forma prioritaria una venta de la carta de Calderón, por lo que están a la espera de definiciones en las ofertas que puedan recibir”, donde las próximas horas serán fundamentales.