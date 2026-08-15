El tocopillano tendrá la bienvenida con los hinchas esta jornada, a contar de las 19.30 horas de Chile, y acá te contamos como verla.

Alexis Sánchez comenzará a escribir un nuevo capítulo en su exitosa carrera deportiva, donde ahora se transformó en nuevo refuerzo del Montreal que disputa la MLS.

Por lo mismo, en la jornada del viernes el tocopillano arribó a la Canadá donde fue recibido por toda la colonia de chilenos, además por la alcaldesa de la ciudad, Soraya Martínez Ferrada, quien es nacida en Santiago, pero radicada en Montreal hace muchos años.

Pero ahora viene la presentación oficial ante todos los hinchas de su nuevo club, la que será esta misma jornada, en medio del partido ante el DC United en el Saputo Stadium.

Alexis ya tuvo la primera bienvenida en la ciudad.

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¿Cuándo es la presentación oficial de Alexis Sánchez en Montreal?

En Canadá se afinan los detalles para la presentación de Alexis Sánchez en Montreal, cuando esta jornada los hinchas le den la mejor de las bienvenidas a estadio lleno, a las 19.30 horas de Chile.

Será en el compromiso vs DC United en el Saputo Stadium, donde el tocopillano saldrá por primera vez a la cancha a recibir la ovación, aunque su estreno como jugador se espera para el próximo miércoles ante Columbus Crew.

“Alexis Sánchez está en Montreal. Denle una cálida bienvenida durante su presentación en el Partido Retro, mañana, sábado 15 de agosto. ¡Los esperamos!“, anunciaron en la web oficial del club.

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Cómo y dónde ver la presentación de Alexis Sánchez

Los partidos de la MLS y el Montreal, donde llegó Alexis Sánchez como refuerzo, tienen una señal confirmada para mirar todos los encuentros: se pueden ver en Chile a través de Apple TV.

La plataforma se contrata por un valor de $4.990 mensuales, donde no es necesario tener un equipo Apple, además que tiene una modalidad de prueba gratis por 7 días.

Mira el arribo de Alexis a Montreal: