Pronósticos Platense vs Coquimbo Unido: el Pirata busca seguir haciendo historia en la Libertadores

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Platense vs Coquimbo Unido, por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Platense vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Gol después del minuto 67:59 Platense registró goles desde el minuto 68 en tres de sus últimos cuatro partidos, mientras que Coquimbo Unido repitió esta tendencia en siete de sus 10 encuentros recientes. bet365 1.83 Pronóstico Rango de goles: 1-2 En ocho de los últimos 12 partidos de Platense como local hubo entre uno y dos goles, una tendencia que también se repitió en cuatro de las cinco visitas más recientes de Coquimbo Unido. bet365 1.66 Pronóstico Tiros de esquina de Platense: Menos de 5.5 + Tarjetas de Platense: Más de 0.5 Platense promedia 3,17 córners y nunca superó los 5,5 en la competencia. Además, recibió tarjetas en todos sus partidos y registró al menos dos cartulinas en cada compromiso. bet365 1.95 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 12 de agosto, a las 18:00 horas (hora de Chile), en el Estadio Ciudad de Vicente López, Coquimbo Unido visitará a Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Será un hecho histórico para el conjunto pirata, último campeón de la liga chilena, ya que se tratará de su primer encuentro de eliminación directa en el máximo torneo continental. Los aurinegros se instalaron en esta instancia tras liderar el Grupo B con 10 puntos, por encima de Tolima, Nacional y Universitario. Recientemente, vienen de igualar con Deportes La Serena en el Campeonato Nacional. El Calamar, por su parte, sufrió dos duras derrotas en la segunda y tercera fecha del torneo argentino, por lo que decidió cambiar de técnico, reemplazando a Walter Zunino por Martín Palermo. El cuadro marrón también disputará esta instancia por primera vez en su historia, tras conseguir el segundo puesto en un durísimo Grupo E junto a Corinthians, Independiente Santa Fe y Peñarol.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Platense vs Coquimbo Unido, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.

Platense y Coquimbo Unido comparten una tendencia en los minutos finales

En tres de los últimos cuatro partidos de Platense, hubo al menos un gol a partir del minuto 68.

En siete de los 10 compromisos más recientes de Coquimbo Unido, entre todas las competencias, también se registró al menos un tanto en ese tramo del encuentro.

Gol después del minuto 67:59 – 1.83 en bet365

El mercado de uno a dos goles gana fuerza con las estadísticas

En ocho de los últimos 12 partidos del Calamar como local, se marcaron entre uno y dos goles.

En cuatro de los cinco encuentros más recientes del Pirata como visitante, también se registró ese rango de anotaciones.

Rango de goles: 1-2 – 1.66 en bet365

Pocos córners y varias tarjetas: las dos tendencias del argentino

El equipo argentino no alcanzó los seis córners en ninguno de sus seis partidos en la competencia, con un promedio de 3,17 por encuentro, ubicándose entre los cuatro registros más bajos del torneo.

Además, recibió tarjetas en todos sus compromisos. De hecho, vio al menos dos cartulinas en cada uno de ellos.

Tiros de esquina de Platense: Menos de 5.5 + Tarjetas de Platense: Más de 0.5 – 1.95 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Platense vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Platense 1.90 bet365 Empate 3.20 bet365 Coquimbo Unido 4.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Platense vs Coquimbo Unido: últimos partidos