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Prioridad para Gago: U. de Chile inicia negociación con actual seleccionado chileno

El Romántico Viajero va por un fichaje estrella para el segundo semestre del fútbol chileno.

Por César Vásquez

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U. de Chile quiere pelear el título ante Colo Colo.
© PhotosportU. de Chile quiere pelear el título ante Colo Colo.

Universidad de Chile vive su mejor momento en la criticada era Fernando Gago. Por esta situación, desde la dirigencia quieren hacerle un cariño al DT e ir por un puesto que es prioridad para él.

El Romántico Viajero volvió a ganar en la Liga de Primera. Esta vez derrotó a Palestino, con lo cual sigue en el segundo lugar, aunque a 12 puntos del líder Colo Colo. De todos modos, en el CDA no pierden la fe de quedarse con el título.

U. de Chile va por un viejo conocido

Universidad de Chile ya contrató a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart en este mercado. El libro de pases cierra en la noche del próximo jueves 13 de agosto y desde la directiva que encabeza Cecilia Pérez, buscan a una tercera incorporación.

Fernando Gago tenía como prioridad el contratar a un defensa. Para ese lugar le tenía guardada la camiseta a Valentín Gauthier, pero el defensa uruguayo de León no aprobó los exámenes físicos de rutina, por lo que el Bulla desistió de contratarlo.

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Claro que Pintita sigue deseando a un defensa más, por lo que desde Universidad de Chile se movieron e iniciaron conversaciones con Igor Lichnovsky. De acuerdo a Radio ADN, las conversaciones se reactivaron entre ambas partes luego de que en un inicio del mercado, el de Peñaflor decidiera esperar para ver bien su futuro.

Lichnovsky es formado en el Romántico Viajero. Ganó tres títulos antes de partir en 2014 a Porto. De ahí en más, estuvo en España, México y Arabia Saudita. En el último año pasó por Fatih Karagumruk de Turquía, donde disputó 13 partidos y no renovó contrato.

Lichnovsky jugó el último año en Turquía. Imagen: Instagram

Lichnovsky jugó el último año en Turquía. Imagen: Instagram

Universidad de Chile intenta llegar a un acuerdo con Igor Lichnovsky y de esta manera, concretar su regreso a La Cisterna luego de 12 años. El central es seleccionado nacional y fue parte de los últimos duelos de La Roja ante Portugal y RD Congo. A los 32 años, no vería con malos ojos el cantar “vuelvo, Bulla vuelvo”.

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