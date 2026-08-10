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Universidad de Chile

La sorpresa que recibió Lucas Assadi tras su repunte en la victoria de U de Chile

El volante fue visitado por uno de sus fanáticos más importante, quien le llevó un lienzo y una pancarta para levantar su ánimo.

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Assadi vuelve a tomar confianza en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi vuelve a tomar confianza en la U.

Una de las grandes figuras que está teniendo la remontada de Universidad de Chile tiene que ver con Lucas Assadi, el volante que ha sumado confianza para brillar en las últimas victorias de los azules.

Por lo mismo, el formado en el Centro Deportivo Azul tuvo un importante regalo que le llenó el alma en el Estadio Nacional, con una sorpresa que fue correspondida tras el partido.

Un pequeño admirador de Assadi lo alentó desde la tribuna del reducto de Ñuñoa, con un lienzo y un cartel que llenó el corazón y el alma de toda la familia del jugador.

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Fue Maximiliano Olivares, quien es declarado hincha y fans de Lucas Assadi, quien lo alentó en el Estadio Nacional en el duelo ante Palestino, con un lienzo con la cara del jugador y una pancarta.

En sus redes sociales contó un poco de su historia: “Una nueva aventura. Una sorpresa al Mejor de todos Viaje relámpago con mi Mamita acompañándome en todo. Fueron 12 horas de viajes con algunos imprevistos jaja pero llegamos”.

“Gracias a todos quienes en el estadio mi apañaron con el lienzo para que Lucas lo viera. Siempre agradecido de las oportunidades que diosito me envía”, explicó.

En las mismas redes también mostró que pudo compartir con el volante de la U, además con la familia del jugador, quienes no es primera vez que lo reciben como un gran admirador.

“Gracias por tanto a la familia de Lucas de verdad los quiero mucho mucho son muy importantes para mi, mi corazoncito esta llenito de amor. Vamooos que el ninja esta de vuelta y yo aquí siempre en su barco”, finalizó

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