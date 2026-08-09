El goleador lila recibió la doble amonestación por parte de Fernando Véjar mientras se retiraba lesionado de la cancha. Lo acusaron de hacer tiempo.

El fútbol chileno cada día nos sorprende más. Es que hay acciones para no terminar de sorprendernos. La más reciente tuvo como protagonista a una de las figuras del torneo como Joaquín Larrivey, capitán y goleador de Deportes Concepción.

El delantero argentino abrió la cuenta en el derby ante Universidad de Concepción mediante lanzamiento penal en el minuto 45+3′. En el complemento sufrió una molestia muscular en los 65′ que obligó al ingreso de la camilla para sacarlo de la cancha.

El problema es que este elemento se rompió en el trayecto que sacaban a Larrivey de la cancha, lo que le obligó a salir caminando de la cancha. Este hecho no fue visto por el árbitro Fernando Véjar, quien lo amonestó y expulsó de la cancha, acusándolo de hacer tiempo. Insólito.

La insólita expulsión de Larrivey en Concepción

La situación se tornó caótica, pues el dictamen arbitral impidió que el técnico lila Fernando Díaz lo pudiera reemplazar. Es más, estaba listo para ingresar el paraguayo Diego Acosta. De esta forma, el León de Collao tuvo que continuar en cancha con un jugador menos.

Lo curioso es que desde su llegada a Deportes Concepción, esta es la segunda expulsión que sufre Larrivey. La primera se dio curiosamente ante el mismo rival, Universidad de Concepción, y en el mismo escenario, Collao. Esa vez fue por un codazo que derivó en dos fechas de suspensión.

De todas formas, habrá que estar atentos a lo que consigne Véjar en el informe árbitral para saber si el cuadro penquista buscará borrar, al menos, una de las tarjetas amarillas que recibió. Por lo pronto, se perderá el próximo duelo de los lilas, ante Cobresal en El Salvador.

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En síntesis