La Justicia condenó al volante Byron Hermosilla a cuatro años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por matar a una mujer en 2023.

El volante Byron Hermosilla, que pertenece a Lota Schwager, fue declarado culpable el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción tras cometer dos delitos: conducir en estado de ebriedad y provocar la muerte de la joven Isabella Belmar.

Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2023, cuando el jugador manejaba su camioneta por la ruta que une Tomé y Concepción bajo los efectos del alcohol, a exceso de velocidad y sin licencia de conducir. El volcamiento del vehículo derivó en el ataque a la mujer.

La Justicia condenó al jugador de Lota Schwager a la prohibición perpetua para conducir, además de una multa económica por 12 Unidades Tributarias Mensuales ($859.788), y la obligación del futbolista a someterse a un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas.

Las reacciones tras condena a jugador de Lota Schwager

Por el lado de la familia de la mujer fallecida, su madre Cristina Naranjo criticó a la Justicia por concederle a Hermosilla el beneficio de la libertad vigilada. “Seguiremos como sociedad perdiendo seres queridos a manos de estos ebrios al volante”, expresó.

Mientras que el presidente de Lota Schwager, Jairo Castro, señaló en el portal Sabes que “es un incidente que él tuvo antes de estar en la institución. Una vez que tenga el juicio y un dictamen, ya sea a favor o negativo, recién vamos a tomar cartas en el asunto“.

Para cerrar, el abogado querellante Nicolás Arismendi explicó que la Justicia dio por cumplido el primer año de presidio efectivo para el futbolista, según contempla la Ley Emilia, por “los días de abono que él tuvo a través del arresto domiciliario total, y los plazos de prisión preventiva y arresto domiciliario parcial”.

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En síntesis