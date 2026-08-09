El director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, adelantó las fechas en que el arquero caboverdiano defenderá la portería del Cacique, aunque advierte que "será decisión del técnico".

A una semana desde su llegada a Chile, existe una pregunta que todos los hinchas de Colo Colo se hacen, y esa es cuándo podrá debutar el primero de sus refuerzos para este semestre, como es el arquero caboverdiano Vozinha.

Luego de sumarse formalmente a los entrenamientos y tras su bullada presentación en el Estadio Monumental, se descartó su presencia en el duelo con Unión La Calera este domingo por presentar problemas físicos.

Ante el ruido y expectativa que genera en los hinchas de Colo Colo conocer cuándo es que finalmente Vozinha estará en el arco, sacó la voz Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, quien entregó pistas de cuándo se producirá el debut.

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Colo Colo revela cuándo podrá debutar Vozinha

“El caso de él tiene que ver con el recorrido que ha tenido en el último tiempo. Él participó con su selección en el periodo preparatorio, en la competencia del Mundial, pero después estuvo sin la actividad permanente del entrenamiento“, explicó el Káiser.

Si bien Pizarro advierte que Vozinha “está avanzando en eso y creo que lo va haciendo muy bien”, cuando se le consulta por fechas exactas para su debut, indica que “puede ser contra O’Higgins, podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile“.

“Hay distintos escenarios y bueno, ahí ya es una decisión técnica la que deberá determinar junto con el jugador cuándo son los momentos para poder estar presente”, finaliza el miembro del directorio de Colo Colo ante los micrófonos de RedGol en La Calera.

¿Cuándo son esos partidos?

El duelo ante O’Higgins por la jornada 19 en Liga de Primera se jugará el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Mientras que el lance ante Unión Española por Copa Chile será el miércoles 26 a las 20:30 horas en Macul. Entremedio, el Superclásico ante la U.

En síntesis