El cuadro tomatero regresó a los triunfos en el torneo, con una importante victoria en Rancagua, que llena de dudas a los locales.

Un duelo lleno de emociones se jugó en el estadio El Teniente de Rancagua, donde O’Higgins perdió por un marcador de 3-1 ante Deportes Limache, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

El cuadro visitante dio la sorpresa en el primer tiempo, con los dos tantos que movieron el piso del cuadro de Rancagua, quienes si bien reaccionaron en el complemento, no les alcanzó definitivamente.

Limache sorprende a O’Higgins en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Limache toma un respiro para volver a pelear en el torneo

Deportes Limache recuperó la memoria en la Liga de Primera, al conquistar importantísimos tres puntos en la visita a O’Higgins, donde se llevó los tres puntos con una victoria 3-1.

La apertura de la cuenta fue a los 8 minutos, cuando Dylan Escobar se adelantó con un cabezazo al portero Omar Carabalí, para anotar el primer tanto del cuadro tomatero.

Cuando el reloj marcaba los 20 minutos, vino un verdadero golazo para la visita, cuando Jean Meneses puso un balón al ángulo en la meta del portero de Rancagua, lo que significó el 2-0.

Ya en el complemento, fue Luis Pavez quien con un tiro de distancia y cruzado, anotó el descuento para O’Higgins, quienes si bien tuvieron las mejores ocasiones, no alcanzaron la remontada.

Cuando los locales se habían ido todos arriba, en el 75 apareció Gonzalo Sosa para marcar el tercer tanto para Deportes Limache, que fue el cierre del encuentro.

Con este marcador, Deportes Limache alcanza momentáneamente la octava posición de la tabla de posiciones, con 24 puntos, mientras que O’Higgins está en el lugar 11 con 23 unidades.

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