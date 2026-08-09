El Cacique quiere extender la ventaja, mientras que los cementeros buscan un triunfo para salir del fondo de la tabla

Colo Colo luchó hasta el último minuto para ganarle a Unión La Calera. Cuando todos pensaban que el Cacique se derrumbaba en la fecha 18 de la Liga de Primera, apareció Maxi Romero y Leandro Hernández para dar vuelta el marcador y dejar más puntero que nunca al equipo de Fernando Ortiz.

El cuadro local entró con las pilas puestas y a los seis minutos se puso en ventaja. Un pelotazo largo Christopher Díaz sorprendió a Arturo Vidal. El King no atacó el balón y Matías Campos López aprovechó la dubitativa salida del capitán albo.

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El delantero le ganó la espalda y al quedar mano a mano con Gabriel Maureira sacó un perfecto globito para poner el 1-0 para los locales. Tras ello, Colo Colo buscó el empate. Incluso en el minuto 9 Maxi Romero anotó la igualdad. Sin embargo, José Cabero anuló el tanto por una falta sobre Nico Avellaneda en el inicio de la jugada.

Con más garra que fútbol, el Cacique fue dominando el balón. Pero recién en el 35’ tuvo la ocasión más clara de peligro. Maxi Romero recibió de primera de Alvaro Madrid y el trasandino sacó potente remate cruzado. Sin embargo, su compatriota Nico Avellaneda sacó a relucir su agilidad y evitó el empate de los albos.

En el 40’ fue el turno de Erick Wiemberg que quedó solo frente a Avellaneda. Pero el lateral decidió tocar para Maxi Romero en plena área chica y esto permitió que la defensa local evitara el peligro.

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Con Colo Colo volcado al ataque, a Calera le quedó disponible la opción del contragolpe. Lo que casi le permite agrandar la ventaja. En el 43’ Carlo Villanueva combinó con Campos López y el ariete sacó un remate que por poco se transforma en el 2-0. Luego en los descuentos Christopher Díaz dejó en el suelo a Erick Wiemberg y ahora fue Maureira el que evitó el tanto de los locales.

En el complemento, Calera sorprendió de inmediato y tras un centro venenoso de Carlo Villanueva, el balón impactó en el vertical derecho y Maureira alcanzó a evitar el segundo gol en contra. Tapadón que hasta fue comparado con Manuel Neuer y que le deja doble tarea a Vozinha si sueña con quitarle el puesto.

Pero Colo Colo supo aguantar el complejo momento y sacar adelante la tarea. Primero en el 59’ con el desborde de Jonathan Villagra por derecha y luego la certera definición de Maxi Romero.

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Tras ello, en el minuto 71 llegó el gran momento de Leandro Hernández. El delantero minutos antes había perdido un mano a mano. Pero llegó su revancha en el momento preciso. El “24” recibió de Alvaro Madrid y le ganó la espalda a la defensa local. Ante la salida de Avellaneda sacó una ajustada definición y puso el 2-1 que desató la alegría de Fernando Ortiz.

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Minuto a minuto: Colo Colo vence a Calera por la Liga de Primera