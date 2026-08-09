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Liga de Primera

Sufrió hasta el final: Colo Colo lo da vuelta a Calera y es más puntero que nunca

El Cacique quiere extender la ventaja, mientras que los cementeros buscan un triunfo para salir del fondo de la tabla

Por Felipe Pavez Farías

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Hernández marca el 2-1 y Colo Colo lo da vuelta
© photosportHernández marca el 2-1 y Colo Colo lo da vuelta

Colo Colo luchó hasta el último minuto para ganarle a Unión La Calera. Cuando todos pensaban que el Cacique se derrumbaba en la fecha 18 de la Liga de Primera, apareció Maxi Romero y Leandro Hernández para dar vuelta el marcador y dejar más puntero que nunca al equipo de Fernando Ortiz.

El cuadro local entró con las pilas puestas y a los seis minutos se puso en ventaja. Un pelotazo largo Christopher Díaz sorprendió a Arturo Vidal. El King no atacó el balón y Matías Campos López aprovechó la dubitativa salida del capitán albo.

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El delantero le ganó la espalda y al quedar mano a mano con Gabriel Maureira sacó un perfecto globito para poner el 1-0 para los locales. Tras ello, Colo Colo buscó el empate. Incluso en el minuto 9 Maxi Romero anotó la igualdad. Sin embargo, José Cabero anuló el tanto por una falta sobre Nico Avellaneda en el inicio de la jugada. 

Con más garra que fútbol, el Cacique fue dominando el balón. Pero recién en el 35’ tuvo la ocasión más clara de peligro. Maxi Romero recibió de primera de Alvaro Madrid y el trasandino sacó potente remate cruzado. Sin embargo, su compatriota Nico Avellaneda sacó a relucir su agilidad y evitó el empate de los albos. 

En el 40’ fue el turno de Erick Wiemberg que quedó solo frente a Avellaneda. Pero el lateral decidió tocar para Maxi Romero en plena área chica y esto permitió que la defensa local evitara el peligro. 

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Con Colo Colo volcado al ataque, a Calera le quedó disponible la opción del contragolpe. Lo que casi le permite agrandar la ventaja. En el 43’ Carlo Villanueva combinó con Campos López y el ariete sacó un remate que por poco se transforma en el 2-0. Luego en los descuentos Christopher Díaz dejó en el suelo a Erick Wiemberg y ahora fue Maureira el que evitó el tanto de los locales. 

En el complemento, Calera sorprendió de inmediato y tras un centro venenoso de Carlo Villanueva, el balón impactó en el vertical derecho y Maureira alcanzó a evitar el segundo gol en contra. Tapadón que hasta fue comparado con Manuel Neuer y que le deja doble tarea a Vozinha si sueña con quitarle el puesto.

Pero Colo Colo supo aguantar el complejo momento y sacar adelante la tarea. Primero en el 59’ con el desborde de Jonathan Villagra por derecha y luego la certera definición de Maxi Romero. 

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Tras ello, en el minuto 71 llegó el gran momento de Leandro Hernández. El delantero minutos antes había perdido un mano a mano. Pero llegó su revancha en el momento preciso. El “24” recibió de Alvaro Madrid y le ganó la espalda a la defensa local. Ante la salida de Avellaneda sacó una ajustada definición y puso el 2-1 que desató la alegría de Fernando Ortiz. 

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Minuto a minuto: Colo Colo vence a Calera por la Liga de Primera

¡CERRAMOS TRANSMISIÓN!

Pitazo final a la transmisión. Colo Colo venció por 2-1 a Calera y ahora sigue como puntero de la Liga de Primera. Nos volveremos a reencontrar cuando el fútbol así lo quiera. ¡Abrazo de gol y gracias totales!

¡Con miras al Superclásico!

La próxima fecha Colo Colo recibe a O’Higgins el domingo 16 de agosto en el Estadio Monumental. Luego el 23 de agosto será el Superclásico y los albos visitarán a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Por su parte, Unión La Calera tiene dos partidos de visita. Primero ante Ñublense el 16/8 y luego el 21/8 frente a Audax Italiano. Duelos donde está obligado a sumar para seguir soñando con la permanencia en la Liga de Primera.

¡Colo Colo más puntero que nunca!

Con el triunfo del Cacique por 2-1 sobre Calera, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

La palabra de Fernando Ortiz

El "Tano" festejó con todo el triunfo ante Unión La Calera. El adiestrador destacó la labor del equipo para dar vuelta el marcador y seguir como puntero absoluto en la Liga de Primera. "Resalto las ganas de querer lograr cosas. La garra y el hambre de querer ganar. Somos un equipo y ganamos en una cancha difícil. Siempre está el equipo, y eso es lo importante", destacó a TNT Sports.

¡Villagra es la figura del partido!

En TNT Sports destacaron la labor de Jonathan Villagra en la remontada de Colo Colo sobre Calera. "Fue un partido complicado, se nos complicó en el primer tiempo. Pero logramos sacar adelante el partido. Calera es un equipo que juega y te presiona. No hay que desmerecer a nadie", recalcó el defensa que además envió un mensaje de apoyo a la familia de Yerko Águila.

¡TERMINÓ, TERMINÓ, TERMINÓ!

96'.- Cuando Felipe Raipán iba solo a marcar el tercero, José Cabero finaliza el partido. Colo Colo lo da vuelta y supera por 2-1 a Unión La Calera.

¡Lo tuvo Pastrán!

89'.- Claudio Aquino saca un pase en profundidad para Lautaro Pastrán y el delantero supera a la defensa y la resistencia de Nico Avellaneda. Sin embargo, el balón le queda para su perfil menos hábil y de zurda no alcanza a encajar bajo el arco calerano. El partido sigue 2-1 para Colo Colo

¡Lo da vuelta Colo Colo!

71'.- Leandro Hernández se transforma en héroe y marca el 2-1 para Colo Colo. El joven delantero albo gana la espalda a la defensa local y con certera definición supera a Avellaneda

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Gol anulado para Calera

61'.- Matías Campos López vuelve a ganarle a la defensa de Colo Colo y ahora con potente cabezazo pone el 2-1 para Calera. Sin embargo, el VAR aparece y anula el tanto por posición de adelanto. Sigue todo 1-1.

¡Gooool de Colo Colo!

59'.- Llegó el empate del Cacique. Jonathan Villagra gana por la banda derecha y saca un centro con lienza para que Maxi Romero con potente zurdazo ponga el 1-1.

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¡Se salvó Colo Colo!

56'.- El jove portero demuestra otra vez porque es titular en Colo Colo. Calera llega hasta la cocina y ahora Maureira gana en el mano a mano a Campos y evita el 2-0. "Es una tapada a lo Neuer", destaca Nacho Valenzuela en la transmisión de TNT Sports.

¡Comenzó el segundo tiempo!

46'.- ¡Ya se juega el complemento! Fernando Ortiz modifica el equipo albo y saca a Tomás Alarcón. En su lugar ingresa Lautaro Pastrán.

¡Terminó el primer tiempo!

48'.- José Cabero finaliza la primera etapa. Unión La Calera vence por 1-0 a Colo Colo con golazo de Matías Campos López.

¡Lo tuvo Colo Colo!

35'.- Maxi Romero recibe de primera de Álvaro Romero y el delantero saca potente remate al arco de Calera. Sin embargo, Nico Avellaneda se extiende y salva el peligro para los locales. Sigue 1-0 a favor de los cementeros.

¡Amarilla para Arturo Vidal!

31'.- Colo Colo busca el empate pero no logra generar peligro en el arco rival. Para peor Arturo Vidal recibe amonestación. En su intento por recuperar el balón, es anticipado por Matías Campos López, y termina golpeando al goleador de la jornada.

¡Gol anulado a Colo Colo!

9'.- Tras tiro de esquina, Maxi Romero agarra el rebote y marca el empate para Colo Colo. Sin embargo, Cabero cobra falta sobre el portero Avellaneda. Sigue todo 1-0 para los locales.

¡Golazo de Calera!

6'.- Grave error de Arturo Vidal y lo paga caro Colo Colo. Matías Campos le gana la espalda al King y con certero globito supera a Gabriel Maureira. Lo gana Calera 1-0.

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¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Ya se juega en el Nicolás Chahuán! Unión La Calera mueve la pelota y comienza el encuentro ante Colo Colo. Sigue los detalles acá

¡Iván Román dice presente!

Iván Román llegó al Nicolás Chahuán y acompaña al Cacique. El defensa central comparte con sus nuevos compañeros. Mientras que Vozinha finalmente no llegó y se quedó en Santiago.

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¡Formación de Calera!

El elenco dirigido por Martín Cicotello presenta equipo estelar para recibir a Colo Colo. Los cementeros necesitan sumar para salir del fondo de la tabla

¡Formación de Colo Colo!

Fernando Ortiz confirma la once estelar para enfrentar a Calera. El Cacique visita a los cementeros Maureira, Villagra, Vidal, Sosa, Rojas, Alarcón, Madrid, Méndez, Wiemberg, Hernández y Romero. El gran ausente es Diego Ulloa que por problemas físicos hoy no integra ni la banca.

En la defensa figuran Villanueva, Olguín, Fernández, Catalán, Aquino, Marchant, Pastrán, Raipán y Cuevas.

¿Y qué pasa con Vozinha?

El mejor portero del Mundial 2026 no está convocado para el encuentro entre Colo Colo y Calera. El guardameta recién se sumó a los trabajos está semana y aún debe ponerse a punto para recibir el visto bueno de Fernando Ortiz. En tanto, Jaime Pizarro indicó a Redgol que su debut podría ser antes de lo imaginado.

¡Escenario ideal!

En perfectas condiciones se encuentra el Estadio Nicolás Chahuán para el duelo de está tarde entre Unión La Calera y Colo Colo

Duelo de realidades opuestas

Unión La Calera es colista en la Liga de Primera con solo 13 unidades. Mientras que Colo Colo sigue como puntero con 42 unidades. El encuentro de está tarde puede ser clave para salir del fondo de la tabla y hasta darle una luz de esperanza a la U y Católica que son los únicos escoltas

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol, iniciamos una nueva transmisión este domingo con un partido clave por la Liga de Primera. Además de saludar a todos los niños y niñas en su día, festejamos el encuentro con un partido estelar: Unión La Calera recibe al puntero Colo Colo en el Estadio Nicolás Chahuán. Sigue todos los detalles acá.

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