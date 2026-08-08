El ex arquero de Universidad Católica, actualmente en Elche, se refirió a la llegada del meta africano a la Liga de Primera.

La Liga de Primera dio la vuelta en todo el mundo, gracias a la expectación que provocó la presentación de Vozinha en Colo Colo, fichaje que sorprendió a propios y extraños.

El arquero que se hizo popular en el Mundial de 2026 por sus atajadas con Cabo Verde, fue contratado por el Cacique, situación que se gestó tras el interés del africano por fichar en un club grande.

Vozinha vive días de tranquilidad tras sus frenéticas primeras horas en Santiago, y ahora se pone a punto físicamente, de cara a su debut con la camiseta de Colo Colo, el cual no tiene fecha definida.

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Matías Dituro valora la llegada de Vozinha a Colo Colo

Un arquero que en más de una ventana de fichajes sonó en Colo Colo es Matías Dituro, quien actualmente defiende los colores de Elche en España.

El argentino nacionalizado chileno conversó con nuestro corresponsal Kenotrotamundos Skechers Futbol, quien señaló que la llegada de Vozinha a Chile es muy positiva para el campeonato nacional.

“Hizo un Mundial muy bueno, ha hecho partidos muy buenos. Creo que llega a un gran equipo, le va a hacer bien al fútbol chileno una figura de esa magnitud“, dijo Dituro a RedGol.

“Le deseo toda la suerte, salvo dos partidos del año (en referencia a Universidad Católica, su ex club), el resto le deseo suerte”, cerró Dituro sobre Vozinha.

Matías Dituro se alista para una nueva temporada en Europa, donde defenderá los colores de Elche, equipo que se quedó en La Liga de España tras sufrir con el descenso la campaña pasada.

En síntesis

Vozinha fichó en Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026.

fichó en Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026. El portero de Elche, Matías Dituro , valoró el impacto de Vozinha en Chile.

, valoró el impacto de Vozinha en Chile. Elche mantuvo la categoría en la liga española la temporada anterior.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera