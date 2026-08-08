El intermediario en la negociación con el arquero y Blanco y Negro, Luciano Duthu, negó que una oferta marroquí enredara el fichaje.

Una semana muy movido tuvo Colo Colo, debido a que sumó a su plantel a una figura a nivel global: el arquero Vozinha, quien se hiciera famoso en el Mundial 2026, ya es un Cacique más.

El fichaje del portero que se hizo conocido por sus presentaciones con Cabo Verde en la Copa del Mundo tuvo expectación total, y sus primeros días en Chile fueron cubiertos por prensa de varios países del planeta.

Vozinha poco a poco se empieza a ambientar a Santiago, sin embargo, siguen apareciendo nuevos datos vinculados sobre su decisión de venir a jugar a Colo Colo, en vez de optar por una liga europea o más cercana a su país.

ver también Es agente FIFA, fue intermediario en la llegada de Vozinha y ahora alucina con Arturo Vidal en Colo Colo: “Leyenda chilena”

Representante y toda la verdad tras la llegada de Vozinha a Colo Colo

Uno de los agentes involucrados en la llegada de Vozinha a Colo Colo es el argentino Luciano Duthu, quien participó como intermediario entre el representante del jugador, Bernardo Vasconcelos, y Blanco y Negro.

El transandino, quien anteriormente negoció con el club chileno para las llegadas de Gustavo Quinteros, Agustín Bouzat, entre otros, dijo que apenas el caboverdiano supo del interés albo, quiso venir al líder de la Liga de Primera.

“De acuerdo a lo que su representante nos había transmitido, Colo Colo era verdaderamente lo que el jugador quería. Cerraba por todos lados. La competitividad, la grandeza que tiene el club, la asistencia con la que está jugando, está a pasos de salir campeón -falta mucho todavía- y de clasificar a la Copa Libertadores. Eso es lo que quería el jugador”, dijo el transandino a La Tercera.

Vozinha se pone a punto para debutar en Colo Colo. Foto: Photosport

Además, el agente reconoció que Vozinha nunca dudó tras llegar a acuerdo con Aníbal Mosa, señalando que la supuesta oferta marroquí nunca fue tal.

“La exposición que tiene Vozinha hace que surjan todos esos murmullos. Y me llegaban a mí. (…) Se dijo algo de un equipo marroquí. A ver, se decía que, si llegaba el técnico de Cabo Verde a ese equipo, él firmaba, porque era su técnico en la selección. Bueno, resulta que firmó el técnico y él no fue“, precisó.}

“Esta es una situación muy particular. Se alinearon los planetas para que se pueda dar, pero no es algo que se pueda dar tan habitualmente por las circunstancias de los clubes, del país. A partir de ahora, posiblemente Chile sea un lugar de seducción para muchos. La llegada de Vozinha a Colo Colo va a ayudar mucho a abrir puertas a otras estrellas y hay que trabajar sobre eso”, cerró Duthu.

En síntesis

Vozinha , arquero estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, fichó en Colo Colo.

, arquero estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, fichó en Colo Colo. El intermediario Luciano Duthu confirmó que el portero priorizó llegar al club albo.

confirmó que el portero priorizó llegar al club albo. El agente descartó las ofertas rumores que vinculaban a Vozinha con un equipo marroquí.

ver también Avisan que el debut de Vozinha en Colo Colo podría llegar recién en varias semanas más: “Se tiene que ir adaptando”

¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera