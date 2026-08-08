Una multitud de hinchas albos recibió con los brazos abiertos al arquero de Cabo Verde.

En Colo Colo solo existe un tema y se llama Vozinha. La llegada del portero tiene revolucionado a Macul y así se lo hicieron sentir con una cálida bienvenida. El de Cabo Verde reaccionó a todo esto.

Si hay alguien que puede dar fe de la importancia de la Copa del Mundo es el arquero africano. A los 40 años, cuando parecía que su carrera moría en el anonimato en el GD Chaves de segunda división de Portugal, sus grandes actuaciones en Norteamérica lo hicieron una figura a nivel planetario.

El agradecimiento de Vozinha

Luego de bastantes suspenso y espera, Vozinha llegó a Chile y ya en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez lo estaban esperando hinchas de Colo Colo. Lunes fueron exámenes, martes conferencia de prensa y miércoles presentación en el Estadio Monumental.

Alrededor de 25 mil hinchas llegaron a la bienvenida del arquero de Cabo Verde. Una escena europea, pocas veces vista en el fútbol chileno, solo comparable con el regreso de Arturo Vidal, ingresando a caballo al mismo recinto de Pedrero.

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Vozinha ha puesto a Colo Colo en los ojos del mundo durante estos días, quienes ven al héroe africano conocer la fama y reconocimiento que le había sido esquiva durante su carrera. Por esta razón, el portero usó sus redes sociales para agradecer el cariño albo.

“Comienza un nuevo capítulo. Muy feliz y orgulloso de vestir esta camiseta y formar parte de esta gran familia. Llego con muchas ganas de trabajar, luchar y honrar la historia de este club. ¡Vamos, Colo-Colo!“, escribió Josimar José Évora Dias en Instagram.

Colo Colo juega este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas ante Unión La Calera, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Vozinha no será considerado en este encuentro para seguir con su puesta a punto físico y así ser alternativa en los siguientes duelos.