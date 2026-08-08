Patricio Márquez, tesorero del cuadro de La Araucanía, dejó en claro que tienen deseos de que el ex portero sigua siendo el entrenador del primer equipo.

El accidente vehicular que protagonizó Nelson Tapia sigue dejando coletazos. El ex portero y mundialista con Chile en Francia 1998 volcó su vehículo en la Región del Maule, a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651.

Tras realizarse el alcotest correspondiente, personal de Carabineros reveló que el actual director técnico de Imperial Unido de la Tercera División A marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde el cuadro de La Araucanía alzaron la voz tras este grave accidente, sobre todo porque se dio en medio de esta temporada 2026 de la cuarta categoría del fútbol chileno.

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Imperial Unido ratifica a Nelson Tapia tras choque

Patricio Márquez, tesorero de Imperial Unido, aseguró en charla con LUN que “no sabemos bien las circunstancias del choque y nos enteramos por los portales igual que todos. Lo que más nos importa en este momento es la salud de Nelson, quien hasta ahora ha sido un gran profesional y un aporte al equipo”.

“Pude hablar con su hijo y Nelson está en su casa de Molina recuperándose. Más adelante vamos a tener tiempo de conversar, pero queremos que siga trabajando con nosotros”, agregó el que fue uno de los promotores de la llegada del ex arquero a la institución.

Nelson Tapia en Chile ha dirigido a Independiente de Cauquenes, Audax Italiano, Constitución Unido y ahora en Imperial Unido. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Tapia arribó a Imperial Unido hace apenas un par de meses tras dejar la banca de Constitución Unido, también de la Tercera A, luego de haberse enterado que iba a ser reemplazado por Alejandro Pérez en el cargo.

Actualmente Imperial Unido marcha en el puesto 11° con 15 puntos en el torneo de Tercera A, solo tres unidades arriba del descenso directo y teniendo que estar jugando por hora la promoción para no perder la categoría.

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En síntesis