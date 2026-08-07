Iván Román está listo para llegar a Colo Colo y Eddio Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozic, manifiesta que debe ser fuerte mentalmente al regresar a Chile.

Iván Román está cerca de convertirse en el segundo fichaje de Colo Colo en este mercado de invierno. Un asunto que para Eddio Inostroza, ex DT ayudante de Mirko Jozic en el Cacique, debe analizarse con pinzas.

Esto porque regresa al fútbol chileno en muy poco tiempo. Tras salir de Palestino a fines del 2024, no logra afianzarse en el fútbol brasileño y Atlético Mineiro se desprende de una de las grandes promesas nacionales.

“Lamento que no haya alcanzado el objetivo de potenciarse allá. Si se hubiese quedado es porque estimaban que estaba para la pelea, se habría proyectado”, señala el Yeyo en charla con Redgol.

“No estaba jugando, no lo citaban, tuvo problemas. Lo importante ahora es que no lo tome como un retroceso volver a Chile, por más que sea a Colo Colo”, aconseja al “Charru” como es apodado el zaguero.

Iván Román jugará en Colo Colo

La dura competencia de Román en Colo Colo

Entiende que debe tener mucha fortaleza en estos momentos. “Lo hablo desde el aspecto mental. Porque volver a Chile, al equipo que sea, indudablemente no es avance”, dice.

Entiende que tampoco se puede tapar el sol con un dedo. “Esa es la verdad, pero si le va bien le permitirá lanzarse nuevamente“, es la esperanza para este momento.

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Román no ha tenido mucho protagonismo en el Mineiro esta temporada, elenco en el que ha disputado un total de nueve partidos, sumando 636 minutos en cancha y un gol. Su último encuentro fue el pasado 31 de mayo.

Además deberá llegar a pelear un puesto en una defensa que está consolidada con Arturo Vidal, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, por lo que no tiene asegurada la regularidad que busca.