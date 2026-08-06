El cuadro albo está a un paso de cerrar el acuerdo con el cotizado defensa central de 20 años y así sumarse a Vozinha.

Colo Colo hizo noticia a nivel mundial con su último fichaje, porque la llegada del arquero Vozinha al cuadro albo fue cubierta por toda la prensa internacional, debido a la popularidad del caboverdiano.

Pero el arribo del portero más “famoso” del Mundial 2026 no será la última contratación del Cacique para el segundo semestre, puesto que está cerca de abrochar el arribo de Iván Román.

Blanco y Negro puso el acelerador y está muy cerca de llegar a un total acuerdo con Atlético Mineiro para contar con los servicios del defensa central chileno, que llegaría cedido por un año y medio al elenco de Macul.

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La fórmula que puede aplicar Colo Colo con el fichaje de Iván Román

Los clubes de la Liga de Primera tienen tres espacios para realizar fichajes de cara al segundo semestre, según dictan las bases del certamen nacional.

Colo Colo ya tiene una inscripción lista para la segunda parte del año, la cual tomó el arquero Vozinha, es decir, tiene lugar para inscribir a dos contrataciones más.

Iván Román jugando por la selección chilena. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Sin embargo, tiene la chance de hacer una maniobra e inscribir a Iván Román en el fútbol joven, debido a que cumple con el requisito de edad al tener 20 años. Eso hizo Universidad de Chile con el argentino Gonzalo Reyna en este mercado.

Si ByN realiza ese movimiento con Iván Román, le permitirá traer dos jugadores más para el cierre del torneo. Ahí es donde aparecen las opciones de Diego Valdés y Carlos Palacios, que están en la órbita de Colo Colo.

Colo Colo ya tiene a Vozinha; Iván Román está casi sellado; y debe definir si seguirá intentando traer a Palacios y/o Valdés para el segundo semestre de 2026.

En síntesis

Iván Román está cerca de llegar cedido a Colo Colo desde Atlético Mineiro.

está cerca de llegar cedido a desde Atlético Mineiro. Colo Colo busca inscribir a Iván Román en el fútbol joven por sus 20 años.

busca inscribir a en el fútbol joven por sus 20 años. Vozinha usó un cupo y el club evalúa sumar a Diego Valdés o Carlos Palacios.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera