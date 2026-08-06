El entrenador argentino, quien vive su segundo ciclo en los Cementeros, sabe que en caso de no conseguir un triunfo ante el Cacique podría salir de su cargo. Y lo manifestó con dos frases muy particulares.

Unión La Calera vive realidades disímiles en los frentes que participa, pues clasificó a la siguiente ronda en la Copa Chile, pero es el colista exclusivo de la Liga de Primera 2026 y su próximo desafío será ante Colo Colo. En ese contexto, el DT del cuadro Cementero asume las dificultades.

Y admite que ese compromiso frente al Cacique en el estadio Nicolás Chahuán Nazar puede ser el último en el cargo. Son siete partidos sin saber de victorias para el elenco calerano en el certamen liguero. Por eso mismo, Martín Cicotello no tiene más que admitir que está prácticamente en la guillotina.

“Respeto mucho a este club y sobre todo a la gente. Por supuesto que se siente, uno en estas situaciones apremiantes necesita resultados y sabe que se juega muchísimas cosas. Pero soy el líder del grupo”, aseguró Cicotello en palabras difundidas por Efecto Cementero.

Martín Cicotello vive su segundo ciclo al mando del plantel profesional de La Calera. (Manuel Lema/Photosport).

El trasandino añadió que “si no muestro calma, optimismo y liderazgo estaría equivocado. Entiendo la expresión del hincha y sé que cuando uno está desilusionado, la cabeza del entrenador siempre está en juego y siempre rueda. Conozco mi profesión y la acepto”.

Cicotello, quien fue ayudante técnico de Frank Kudelka en Universidad de Chile, dio más declaraciones respecto de este partido clave ante el puntero. “Soy optimista con lo que venimos haciendo. Todos los partidos nos jugamos algo juntos”, dijo el estratego.

ver también Calera es colista de la Liga de Primera pero sueña con salvador fallo del TAS: “Lo que nos corresponde”

Cicotello desafía a La Calera antes de recibir a Colo Colo: “Uno no juega, trata de ayudar”

El entrenador de La Calera tuvo una jornada triunfal ante Santiago Wanderers en la Copa Chile y eso puede servirle al equipo para enfrentar con mejor pie a Colo Colo en la fecha 18. Aunque Martín Cicotello dejó frases llamativas en torno al presente de sus pupilos.

“Después uno no juega, trata de ayudar a quienes lo hacen. Ahí termina la labor del entrenador. Siempre puedo mirar a todos a la cara”, manifestó Martín Cicotello, quien podría tener su jornada de despedida en caso de no vencer al Cacique.

Martín Cicotello logró llevar a La Calera a la fase siguiente en la Copa Chile. (Andres Pina/Photosport).

Pero nada de eso ha sido oficializado por la directiva calerana. “A todos los que quieran hablar conmigo los puedo mirar. A veces las cosas salen, a veces no. Pero estoy tranquilo”, sentenció Cicotello, quien debe abocar toda su energía en el duelo frente al equipo dirigido por su compatriota Fernando Ortiz.

ver también Ñublense y Curicó Unido clasifican: así queda el cuadro de octavos de la Copa Chile

¿Cuándo juega Colo Colo vs los Cementeros en la fecha 18 de la Liga de Primera 2026?

Unión La Calera recibirá a Colo Colo en la fecha 18 de la Liga de Primera 2026. El partido se jugará el domingo 9 de agosto a contar de las 17:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Así va Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera es el colista exclusivo de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 13 puntos en 17 partidos. Aunque todavía espera por la reposición de las unidades que le quitaron tras la apelación presentada al TAS.