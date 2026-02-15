El entrenador de Unión La Calera evidentemente imaginó un partido diferente ante Colo Colo, que se llevó la victoria con un gol agónico que hizo Maximiliano Romero. Aprovechó una asistencia de Yastin Cuevas para resolver con plena calma.

Fue su segundo gol en la Liga de Primera 2026: también le había anotado el descuento a Deportes Limache. Y ahora sirvió para noquear a los Cementeros. “Un partido duro, parejo, defendimos bastante bien todo el partido. Se llevan el partido ellos, me parece que el empate era lo más justo”, dijo Martín Cicotello en TNT Sports.

Cicotello añadió que “a veces es difícil, uno de afuera quiere que el equipo esté más arriba, pero los chicos hacen lo que pueden, sostuvieron una altura defensiva importante. Tuvimos nuestras acciones buenas con balón”. Vale decir, encontraron un dominio albo que no fueron capaces de contrarrestar.

Martín Cicotello en el estadio Monumental, donde los Cementeros cayeron 1-0. (Diego Martin/Photosport).

“Hicimos un buen partido, competimos bien y debemos pensar en lo que viene”, aseguró el argentino, quien de todas formas había tenido un buen comienzo en el cuadro calerano. Llegó a Pedrero con dos victorias al cabo de las primeras jornadas. Aunque Everton hizo una denuncia por la participación de seis extranjeros. Algo que no inquieta al DT.

Para Martín Cicotello, la movida de Everton lo tiene sin cuidado, incluso después de la derrota frente a Colo Colo. “A mí no me preocupa. Es una cuestión que deben arreglar los dirigentes, nosotros tenemos claros qué hacemos y por qué lo hacemos”, afirmó el argentino.

Cicotello, quien trabajó como asistente en la Universidad de Chile para el cuerpo técnico de Frank Kudelka, dio más detalles en torno a eso. “Este club está en todos los detalles”, expuso el trasandino, quien incluyó un palito para los Ruleteros.

Martín Cicotello trata de animar a Camilo Moya. (Diego Martin/Photosport).

En la cancha, La Calera superó por 1-0 a los Oro y Cielo con un gol de cabeza del defensor argentino Rodrigo Cáseres. “Me parece que los partidos deben ganarse en la cancha. Tratamos de entrenar para hacer nuestro campeonato”, sentenció Martín Cicotello.

Por lo pronto, los Cementeros deben preparar el duelo ante Ñublense que se jugará el 20 de febrero en el estadio Nicolás Chahuán Nazar a contar de las 18 horas. Los Diablos Rojos llegarán envalentonados, pues vencieron al Audax Italiano en Chillán.

Así va Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera suma seis puntos al cabo de tres fechas en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

