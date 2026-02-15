Leandro Hernández saltó a hacer el calentamiento apenas el cuerpo técnico se enteró de un problema físico de Javier Correa en Colo Colo. Se jugaba el minuto 24 y el partido se acabó para el ariete argentino, quien una vez más tuvo un inconveniente muscular.

Esta vez, Correa tuvo que salir del duelo que tuvo a los albos con una celebración sobre la hora, tal como había ocurrido por partida doble ante Everton de Viña del Mar. Y fue el juvenil Hernández el escogido por Fernando Ortiz para hacerle frente a ese imprevisto.

“Creo que destaco el esfuerzo hasta el último minuto. Lo dimos todo y gracias a eso salió el gol”, apuntó Leandro Hernández en la entrevista que le concedió a TNT Sports al cabo de la segunda victoria consecutiva del Eterno Campeón. El argentino Maximiliano Romero aprovechó una asistencia de Yastin Cuevas y sentenció el 1-0.

Leandro Hernández en acción ante los Cementeros. (Diego Martin/Photosport).

“Traté de acomodarme lo más rápido posible, no es fácil entrar así en un momento inesperado. Pero traté de adaptarme rápido. Gracias a eso me pude desempeñar por el lado derecho, me cambié al izquierdo, estuve cambiando en el partido”, describió Hernández de sus funciones en el campo de juego.

Javier Correa tuvo una reacción furiosa en el banco de Colo Colo por su lesión. (Felipe Zanca/Photosport).

Reemplazó a Correa: Leandro Hernández describe el rol de los juveniles de Colo Colo

Es incierta la presencia de Javier Correa en el siguiente desafío de Colo Colo, que jugará ante O’Higgins y Leandro Hernández quedó con el legítimo sueño de ser titular. “Tratamos de ser un gran aporte”, dijo el Chino. Metió en el saco a todos los juveniles.

Leandro Hernández mira a Claudio Aquino. (Felipe Zanca/Photosport).

Francisco Marchant, quien también tuvo minutos. Y Yastin Cuevas, autor de la asistencia en el gol del triunfo. “Siempre escuchamos a los más grandes que nos aconsejan. Arturo y los demás”, marcó el Lea Hernández, quien ha sido destacado por Vidal por su progreso mientras entrena con el plantel estelar.

“Tratamos de ser lo más humildes posible y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante”, cerró Hernández, quien nuevamente fue considerado por el Tano Ortiz y parece haberse posicionado como el juvenil prioritario en la suma de minutos.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo alcanzó seis puntos al cabo de tres fechas y así se ubica en la tabla de la Liga de Primera 2026.

