Es el día. Colo Colo tiene las chances de redimirse por lo hecho en los dos primeros partidos de la Liga de Primera 2026. Al frente tendrá a Unión La Calera, que viene como avión en el torneo nacional.

Fernando Ortiz tiene poco margen de error. El técnico argentino hace rato que juega una carrera en contra del tiempo y algunos dicen que podría no llegar para el Superclásico, en la quinta fecha. Para su suerte, el DT de la U tampoco tiene segura su llegada al duelo.

Por otro lado, este domingo de partido empezó mal. Esto, debido al fallecimiento de Carlos Cortés, abogado y directivo de Blanco y Negro, que sufrió de un ataque al corazón durante sus vacaciones en Chiloé.

Colo Colo goleó a La Calera en el último encuentro entre ambos | Photosport

Mira la tabla en vivo