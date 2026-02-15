Mientras busca la remontada en duro inicio de temporada con Colo Colo, el jugador Arturo Vidal también pone su mirada en el resto del mundo. Y claro, el King supo jugar en grandes de Europa y ser campeón.

Con campañones en elencos como Bayern Munich, Juventus y Barcelona, justamente en los culés fue compañero de Lionel Messi. Y pese a llamarlo como el “mejor de la historia”, hoy el King tiene a otro nombre como el número uno en este momento.

Bajo el clásico juego de elige a un jugador mejor que otro, al campeón de América le fueron lanzando nombres de cracks del mundo. Si bien partió inclinándose por Jamal Musiala, poco a poco fue escogiendo a otros hasta llegar al definitivo.

El número uno del mundo para Arturo Vidal

Arturo Vidal no tuvo inconvenientes para gritarle al mundo que su mejor jugador del Mundo es Lamine Yamal. Superando a nombres como Kylian Mbappé y Erling Haaland, el King se inclinó por el español.

“Lamine Yamal, el mejor lejos. Hoy es el mejor y el que más talento tiene en el mundo”, dijo el jugador de Colo Colo, con la sinceridad que lo caracteriza al hablar de fútbol.

Es que tal como sus preferencias iniciales con Musiala en Bayern Munich, Vidal vio los inicios de Yamal en Barcelona. El chileno defendió al Barcelona durante los años 2018, 2019 y 2020.

Anteriormente, el King también había hecho noticia al compararse con cracks mundiales como el mediocampista más completo. En esa ocasión, el chileno se puso por sobre nombres como Xavi y Andrés Iniesta.

El video de Vidal eligiendo a Yamal: