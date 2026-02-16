Es tendencia:
Impactante: el sueldo hasta tres veces menor que aspira a ganar Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

El ex lateral derecho de los albos busca equipo antes del cierre del libro de pases y está muy cerca de fichar en Everton.

Por Carlos Silva Rojas

Óscar Opazo se acerca a Everton.
Óscar Opazo se acerca a Everton.

El jueves 19 de febrero es una fecha importante para la Liga de Primera, puesto que aquel día cierra el libro de pases y tras ello no se podrán hacer más fichajes en el fútbol chileno.

Uno de los tantos cesantes ilustres que busca equipo es el lateral derecho Óscar Opazo, quien luego de su salida de Colo Colo a finales de 2025 le ha costado mucho encontrar club.

El Torto quiso volver al club de sus amores, Santiago Wanderers, pero aquello no prosperó. Luego, estuvo cerca de Ñublense y tampoco pasó nada. Ahora está a un paso de fichar en uno de los peores equipo del arranque del torneo, Everton.

El sueldo que le ofrece Everton a Óscar Opazo

Óscar Opazo se metió por los palos para ser refuerzo de última hora del cuadro Ruletero, incluso, ganándole la pulseada a Mauricio Isla, quien también fue ofrecido al equipo de Viña del Mar.

El Torta tenía un sueldo cercano a los 24 millones de pesos en Colo Colo, sin embargo, ahora le espera una realidad totalmente diferente y el equipo que lo busca le ofrece mucho menos que eso.

Everton busca fichajes para sumar su primer punto del año.

Según dio a conocer La Tercera, Everton le propone un salario mensual de 6 millones de pesos más variables a Óscar Opazo, algo mucho menor a lo que recibía en el Monumental, pero como está muy cerca el cierre del libro de pases tendrá que aceptar o quedarse sin nada.

La realidad dice que Opazo pasará de ser uno de los sueldos top del fútbol chileno a uno mucho menor a sus 35 años y buscará reinventarse en Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

