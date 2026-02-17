Uno de los fichajes más polémicos del fin del mercado de pases terminó por confirmarse. Se trata de Óscar Opazo, quien dejó Colo Colo para ser nuevo jugador de Everton.

El Torta se formó en Wanderers y estuvo largos años en el puerto. Sin embargo, esta vez cruzó la vereda y ya está listo como refuerzo ruletero. Así lo informaron desde la Ciudad Jardín.

“El acuerdo es total para firmar por un año. El lateral derecho -que maneja ambos perfiles- superó con éxito los exámenes médicos y firmará su vínculo con el elenco Oro y Cielo”, avisó Diego Peralta, periodista especialista en el equipo de Viña.

La novedad para el debut de Óscar Opazo en Everton

Óscar Opazo superó las pruebas físicas y médicas en Everton y ya está listo para sumarse el plantel. Es más, a poco de ser oficializado por el club ya hay novedades sobre el que podría ser su rápido estreno.

Foto: Diego Peralta.

“El multicampeón con Colo Colo se sumará en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Javier Torrente. Referente a su disponibilidad para el fin de semana ante Audax Italiano, el jugador será evaluado por el Cuerpo Técnico antes de definir su convocatoria”, dijo la citada fuente.

Opazo jugó 10 años en Santiago Wanderers, club donde se formó y se siente identificado. Tras eso, saltó a Colo Colo donde tuvo dos períodos (2023 jugó en Racing) hasta dejar el club el año pasado.

En Viña del Mar tendrá dura tarea, ya que Everton es el colista del torneo al no sumar puntos en tres partidos. Es más, el club no ha anotado goles este año y recibió seis tantos.