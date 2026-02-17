Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Confirmado, es la octava incorporación”: Óscar Opazo estampa la firma en Everton y sorprende con su debut

El Torta superó los exámenes médicos y está listo para jugar en el archirrival de Wanderers, club donde se formó y jugó por 10 años.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Torta olvida a Wanderers y se va al archirrival.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTEl Torta olvida a Wanderers y se va al archirrival.

Uno de los fichajes más polémicos del fin del mercado de pases terminó por confirmarse. Se trata de Óscar Opazo, quien dejó Colo Colo para ser nuevo jugador de Everton.

El Torta se formó en Wanderers y estuvo largos años en el puerto. Sin embargo, esta vez cruzó la vereda y ya está listo como refuerzo ruletero. Así lo informaron desde la Ciudad Jardín.

“El acuerdo es total para firmar por un año. El lateral derecho -que maneja ambos perfiles- superó con éxito los exámenes médicos y firmará su vínculo con el elenco Oro y Cielo”, avisó Diego Peralta, periodista especialista en el equipo de Viña.

La novedad para el debut de Óscar Opazo en Everton

Óscar Opazo superó las pruebas físicas y médicas en Everton y ya está listo para sumarse el plantel. Es más, a poco de ser oficializado por el club ya hay novedades sobre el que podría ser su rápido estreno.

Foto: Diego Peralta.

Foto: Diego Peralta.

“El multicampeón con Colo Colo se sumará en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Javier Torrente. Referente a su disponibilidad para el fin de semana ante Audax Italiano, el jugador será evaluado por el Cuerpo Técnico antes de definir su convocatoria”, dijo la citada fuente.

Publicidad

Opazo jugó 10 años en Santiago Wanderers, club donde se formó y se siente identificado. Tras eso, saltó a Colo Colo donde tuvo dos períodos (2023 jugó en Racing) hasta dejar el club el año pasado.

Impactante: el sueldo hasta tres veces menor que aspira a ganar Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

ver también

Impactante: el sueldo hasta tres veces menor que aspira a ganar Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

En Viña del Mar tendrá dura tarea, ya que Everton es el colista del torneo al no sumar puntos en tres partidos. Es más, el club no ha anotado goles este año y recibió seis tantos.

Lee también
No solo Isla y Ópazo: El otro jugador que fue ofrecido a Everton
Mercado de fichajes 2026

No solo Isla y Ópazo: El otro jugador que fue ofrecido a Everton

El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo
Mercado de fichajes 2026

El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo

"Se ve hermoso con la Oro y Cielo": Ex albo se burla de Wanderers por Opazo
Mercado de fichajes 2026

"Se ve hermoso con la Oro y Cielo": Ex albo se burla de Wanderers por Opazo

Vicente Pizarro desata la locura en Argentina: "Realmente..."
Internacional

Vicente Pizarro desata la locura en Argentina: "Realmente..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo