Nuevo round entre Everton y Santiago Wanderers. Esta vez, ante la arremetida viñamarina para quedarse con la carta de Óscar Opazo, quien está a detalles de fichar en archirrival del club donde nació.

“Entre lunes/martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva, ya está todo coordinado. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano”, avisó Diego Peralta, periodista experto en fichajes ruleteros.

Por eso, un ex Colo Colo salió al paso y con su corazón evertoniano festinó con la opción de que el Torta sea su refuerzo. Se trata de Rodolfo Moya, radicado en la región de Valparaíso y que le dio su apoyo al ex caturro en Viña del Mar.

“Tremenda contratación”: así esperan a Óscar Opazo

Rodolfo Moya, ex jugador de Everton, Colo Colo y tantos equipos más donde repartió goles, se puso en modo ruletero y elogió el inminente arribo de Óscar Opazo al club.

Moya en Colo Colo

“Opazo es para Everton. Un jugador con personalidad, experiencia y oficio. Que es lo que falta. Puede jugar de volante y lateral por ambas bandas y por sobre todo, descomprime el camarín”, partió diciendo.

Fue ahí que le cayó a los referentes del plantel viñamarino, el cual figura colista del torneo por diferencia de goles. Para “Moyita”, el arribo de Óscar Opazo ayudaría a jugadores que “no se han echado el equipo encima y cada vez le costará más jugar, debido a la presión”.

La foto que posteó Moya en relación a Opazo.

“(Opazo) es tremenda contratación. Aparte, se ve hermoso con la Oro y Cielo. Y punto aparte. Es de Concón”, cerró el ex albo y ruletero, quien apuesta por el nacido en Wanderers.

