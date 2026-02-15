El presente de Everton está lejos de ser el esperado por los hinchas. Los pésimos resultados del 2025 vuelven a repetirse esta temporada y hoy lo tienen último en la tabla, como si fuera poco, surgió un nuevo foco de preocupación fuera de los resultados.

Porque mientras el equipo intenta levantar cabeza y suenan nombres como Mauricio Isla u Óscar Opazo, surgieron críticas por el mal estado de la cancha del Estadio Sausalito tras el recital que Chayanne ofreció el pasado 11 de febrero. Las imágenes del terreno de juego no tardaron en viralizarse y el debate se instaló de inmediato.

Un problema que golpea en el peor momento

La información la dio a conocer el periodista de Radio Cooperativa, Sergio Godoy Acosta, quien a través de su cuenta de X compartió una fotografía subida por el usuario Nicolás Aguilera, donde se aprecia el pésimo estado en que quedó la cancha tras el recital del puertorriqueño.

Así quedó el Sausalito tras el recital de Chayanne. (Foto: X de Nicolás Aguilera @swordfish1009)

El tuit del comunicador indicó: “Qué mala noticia para #Everton, en medio de la mala campaña del equipo. Al conocer las horrorosas condiciones en que quedó la cancha del Sausalito tras el recital de Chayanne. El 07/03 es su próximo partido de local”, junto a la imagen que evidencia el deterioro del césped.

(Foto: Captura de X.)

Los ruleteros volverán recién el 7 de marzo a jugar como locales frente a Deportes Limache. Sin embargo, las condiciones del césped hoy están lejos de ser las ideales: manchas, sectores dañados y una superficie irregular que generan inquietud tanto en el club como en los hinchas.

El recuerdo que nadie quiere repetir

Las comparaciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, muchos fanáticos ya evocan lo ocurrido con Unión Española y el deteriorado césped del Estadio Santa Laura en los últimos años, situación que, entre otras falencias, terminó derivando en su descenso a la B.

¿Coincidencia o advertencia? En el fútbol chileno, la cancha siempre termina jugando. Y en Everton esperan que esta historia no pase de una mala postal post recital y se transforme en un nuevo dolor de cabeza.

Foto: Captura de X.