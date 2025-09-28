En un hecho histórico para el deporte chileno, Los Cóndores consiguieron clasificar a un Mundial de Rugby por segunda ocasión consecutiva. Tras conseguirlo en Francia 2023, repitieron la hazaña para ir a Australia 2027.

Y para mejor, lo consiguieron ante un Estadio Sausalito de Viña del Mar repleto con más de 20 mil espectadores quienes vibraron con la victoria por 31-12 ante Samoa, para posteriormente dar rienda suelta a una celebración por todo lo que ocurrió antes del juego.

Tras la negativa de la autoridad a aumentar el aforo, luego de revertir la decisión, los hinchas de Los Cóndores “se pusieron la 10” y apoyaron al rugby chileno, que logró un hito no menor en materia de público, que incluso superó a Universidad Católica y la inauguración de su moderno Claro Arena.

Los Cóndores llevan más gente que la UC

En aquel primer encuentro oficial del nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, el 23 de agosto de 2025, se hicieron presentes un total de 20.141 personas, y sin hinchas visitantes, en la que es actualmente su mayor asistencia de la temporada.

Si eso logró la UC, los Cóndores superaron esa cifra, pues hasta Sausalito se reportaron 21.754 espectadores, la mayor asistencia en la historia del rugby chileno, y que a nivel deportivo sólo está por debajo de lo que llevan Colo Colo y Universidad de Chile a sus duelos como local.

Pero hay un dato revelador sobre la notable presencia de hinchas en el recinto de Viña del Mar, pues superó con creces el promedio de público que lleva habitualmente Everton a sus encuentros como local en Sausalito, que apenas supera las 5 mil personas.

Y hay más. Ningún equipo de Primera División, con excepción de los tres grandes de nuestro fútbol, llevó a sus encuentros más público que Los Cóndores en su duelo con Samoa.

¿Cuándo se juega el Mundial de Rugby?

Chile será uno de los tres representantes sudamericanos que jugarán la Copa del Mundo de la disciplina, que se llevará a cabo entre el 1 de octubre y 13 de noviembre del 2027 en Australia, en las ciudades de Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sidney y Townsville.

